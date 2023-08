Hàng nghìn người đến núi Bà Đen trong mùa Vu Lan

Bông hồng đỏ thắm cho người con may mắn còn mẹ cha, để nguyện cầu những điều bình an, hạnh phúc đến với đấng sinh thành. Bông hồng trắng được cài trên ngực áo những người con không còn cha mẹ để phụng dưỡng, nhắc nhớ những tháng ngày êm đềm đã qua, để thêm biết ơn công lao sinh thành dưỡng dục, cầu chúc người an yên ở một miền xa.