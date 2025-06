Hàng nghìn người cùng Soobin hát 'Tiến quân ca'

Sau hai ngày tổ chức, chuỗi sự kiện Vinh quang Công an Nhân dân Việt Nam khép lại với đêm nhạc 8/6 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. Chương trình do Bộ Công an phối hợp các đơn vị tổ chức, có sự tham gia của Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang, ông Nguyễn Văn Nên - Bí thư Thành ủy TP HCM, ông Nguyễn Văn Được - Chủ tịch UBND TP HCM.