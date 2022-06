Hàng nghìn người bắt cá cầu may

Theo người dân, dù năm 2021 hoãn lễ hội do Covid-19, song năm nay số lượng cá vẫn ít, chủ yếu là cá nhỏ. Nguyên nhân không phải do cạn kiệt thủy sản, mà mực nước dưới đầm thời điểm này sâu, nên khó bắt. Lễ hội đáng ra được tổ chức 10 ngày trước, song do nước dâng nên nhà chức trách dời lịch đến hôm nay.

"Những lễ hội như thế này cần được duy trì và phát huy", một khách thập phương từ TP Hà Tĩnh về tham gia bắt cá cho hay.