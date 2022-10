Hàng nghìn mét bờ biển Thừa Thiên Huế biến mất

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Sơn Ca, sóng biển lớn kèm triều cường đã khiến nhiều km bờ biển ở Thừa Thiên Huế bị sạt lở sâu hàng chục mét. Cách cửa Thuận An khoảng 4 km, bờ biển thôn Tân An và thôn An Dương ở xã Phú Thuận, huyện Phú Vang bị biển xâm thực dài hơn 400 m, sâu hơn 20 m. Hàng dương liễu phòng hộ bị nước biển đánh sập, đe dọa cuộc sống hơn 1.000 hộ dân.