Hàng nghìn lượt khách khám phá công nghệ lọc nước từ Amway

Gian hàng của Amway đặt bên phải, ngay khu vực cửa ra vào triển lãm, tạo sự thuận tiện cho khách ghé thăm. Quầy trưng bày rộng hơn 27 m2, chia thành hai khu vực: mô hình máy lọc nước, máy lọc không khí và khu trưng bày công nghệ lõi lọc kép.
Thiết kế gian hàng lấy cảm hứng từ chuyển động của dòng nước - yếu tố cốt lõi trong sản phẩm eSpring với gam màu trắng xanh và ánh sáng dịu.
Tại khu trải nghiệm, Amway giới thiệu chi tiết cấu tạo lõi lọc Carbon e3 và đèn UV-C LED bên trong máy New eSpring - hai yếu tố tạo nên khả năng lọc vượt trội của máy. Theo đại diện hãng, công nghệ này giúp giảm thiểu hiệu quả các chất gây ô nhiễm, mang lại nguồn nước sạch và an toàn.
Nhiều khách tham quan bày tỏ sự thích thú, dừng lại chụp hình và check-in cùng mô hình máy lọc nước cỡ lớn.
Hãng còn trưng bày mô hình "số 1" cùng dòng nước chảy liên tục để minh họa trực quan khả năng xử lý nước của sản phẩm. Mô hình mô phỏng quá trình lọc kép đặc trưng giúp người xem dễ dàng quan sát cơ chế hoạt động của thiết bị.
Không khí tại gian hàng thêm sôi động khi Amway tổ chức mini game tương tác và hoạt động check-in nhận quà. Nhiều khách hàng hào hứng với phần quà lưu niệm gồm bộ sticker Amway và bình lắc Nutrilite. Nhiều khách tham gia hào hứng khi là người chiến thắng trò chơi và nhận giải thưởng.
Trên sân khấu Tech Show buổi sáng, bà Ôn Minh Hằng, Phó tổng giám đốc Amway Việt Nam chia sẻ về hai sản phẩm nổi bật là máy lọc nước New eSpring và máy lọc không khí Atmosphere Mini. Theo bà Hằng, dòng máy eSpring là thành quả của hơn 40 năm nghiên cứu và phát triển, được ghi nhận là Hệ thống xử lý nước tại nhà bán chạy số một thế giới. Bộ lọc của eSpring gồm ba lớp: màng lọc sơ cấp, lõi carbon và lớp bảo vệ. Trong đó, màng lọc carbon có khả năng loại bỏ các hóa chất tổng hợp như PFOA, PFOS cùng các hạt có kích thước siêu nhỏ - nhỏ hơn hàng trăm lần so với sợi tóc người.
Bên cạnh đó, đèn UV-C LED giúp giảm đến 99,9999% vi khuẩn, 99,99% vi rút và 99,9% bào nang, mang đến nguồn nước đầu ra an toàn cho sức khỏe. Sự kết hợp giữa cơ chế lọc vật lý và tia UV-C tạo ra nước sạch cho gia đình an tâm sử dụng.
Những ưu điểm trên giúp eSpring được vinh danh tại Tech Awards 2025 hạng mục Thương hiệu máy lọc nước nổi bật của năm 2025. Trước đó, sản phẩm này giành chiến thắng tại Sản phẩm tôi yêu (thuộc khuôn khổ Tech Awards 2025) hạng mục Máy lọc nước có công nghệ lọc ấn tượng.
Thái Anh
Ảnh: Quỳnh Trần