Hàng nghìn lượt khách khám phá công nghệ lọc nước từ Amway

Trên sân khấu Tech Show buổi sáng, bà Ôn Minh Hằng, Phó tổng giám đốc Amway Việt Nam chia sẻ về hai sản phẩm nổi bật là máy lọc nước New eSpring và máy lọc không khí Atmosphere Mini. Theo bà Hằng, dòng máy eSpring là thành quả của hơn 40 năm nghiên cứu và phát triển, được ghi nhận là Hệ thống xử lý nước tại nhà bán chạy số một thế giới. Bộ lọc của eSpring gồm ba lớp: màng lọc sơ cấp, lõi carbon và lớp bảo vệ. Trong đó, màng lọc carbon có khả năng loại bỏ các hóa chất tổng hợp như PFOA, PFOS cùng các hạt có kích thước siêu nhỏ - nhỏ hơn hàng trăm lần so với sợi tóc người.

Bên cạnh đó, đèn UV-C LED giúp giảm đến 99,9999% vi khuẩn, 99,99% vi rút và 99,9% bào nang, mang đến nguồn nước đầu ra an toàn cho sức khỏe. Sự kết hợp giữa cơ chế lọc vật lý và tia UV-C tạo ra nước sạch cho gia đình an tâm sử dụng.