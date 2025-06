Hàng nghìn khán giả ủng hộ dàn 'Anh trai vượt ngàn chông gai'

Trước đó, nhóm nhạc "Anh trai vượt ngàn chông gai" thể hiện vũ đạo gợi cảm trong các tiết mục Let me feel your love tonight, Gene - Có không giữ mất đừng tìm. Hàng nghìn khán giả reo hò, hòa giọng cùng các ca sĩ.

Ở phần cuối show, B.O.F thể hiện sáng tác mới Bức thư tình với giai điệu tươi vui. Các chàng trai bắt tay, ôm người hâm mộ vì ở lại với họ dù trời đổ mưa to. "Chúng tôi vô cùng trân trọng mọi người khi đứng nghe hát dưới thời tiết không thuận lợi", Kay Trần nói.