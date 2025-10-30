Hàng nghìn khán giả tham gia chung kết Visa VMC Winter 2025

Vòng chung kết Visa VMC Winter 2025 khép lại tại Đại học Hutech, đánh dấu lần đầu một giải Esports cấp quốc gia được tổ chức trong khuôn viên đại học.

Dấu ấn hai ngày đâu Visa VMC Winter 2025

Hai ngày 18-19/10, khuôn viên Đại học Hutech (TP Thủ Đức, TP HCM) trở thành điểm hẹn của cộng đồng Mobile Legends: Bang Bang Việt Nam, khi Visa Vietnam MLBB Championship Winter 2025 (Visa VMC Winter 2025) tổ chức vòng chung kết Quốc gia.

Giải quy tụ ba đội mạnh nhất mùa giải: RLG SE, Saigon Phantom (SGP) và AFO SQ, mang đến bầu không khí sôi động và những màn tranh tài đỉnh cao. RLG SE trở thành nhà vô địch mùa đông 2025, đại diện Việt Nam dự vòng Wildcard của M7 World Championship, trong khi SGP giành suất tham dự M Challenge Cup Mekong (MCCM).

Văn Ngọc - Hoàng Đan