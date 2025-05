Hàng nghìn khán giả đón dàn 'Anh trai vượt ngàn chông gai'

Theo đơn vị phát hành, 20.000 vé được đặt trước sau bốn giờ mở bán. Phim có tên Mưa lửa do Đinh Hà Uyên Thư làm đạo diễn, ra rạp từ ngày 16/5. Đây là phim tài liệu thứ hai về một chương trình giải trí Việt được ra mắt. Trước đó, show Anh trai say hi phát hành dự án tương tự, các ca sĩ Mỹ Tâm, Sơn Tùng M-TP, Hoàng Thùy Linh từng giới thiệu phim với vai trò cá nhân.