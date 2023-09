Hàng nghìn khán giả cổ vũ 911

Ca sĩ Lee Brennan - giọng hát chính của 911.

Tại sự kiện tối 9/9, ba thành viên 911 đem đến hàng chục ca khúc gắn liền với tên tuổi của nhóm như "Night To Remember", "Don't Make Me Wait'', ''Love Sensation'', ''Party People Friday Night'', liên khúc ''The Day We Find'',''The Journey'', ''Rhythm'', ''All I Want is you'', ''I Do''. Nhóm được khán giả cổ vũ không ngớt vì hát live tốt, nhảy sung, nhiều năng lượng.