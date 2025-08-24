Hàng nghìn khán giả chờ xem concert 'Sao nhập ngũ'

Khoảng 16h30, từng dòng khán giả chia thành nhiều hàng vào bên trong khu vực sân khấu. Show dự kiến diễn ra lúc 19h, theo ban tổ chức, chương trình dự kiến đón khoảng 20.000 người xem.
Fan háo hức đón xem concert. Video: Hoàng Dung
Thảo Mi (phải), 21 tuổi, du học sinh Pháp, và Yến Dung, 21 tuổi, nhân viên văn phòng cho biết hào hứng khi săn được cặp vé gần sân khấu với giá hơn hai triệu đồng.
Nhiều bạn trẻ mang khăn lụa in hình ca sĩ, nghệ sĩ họ yêu mến treo kín khu rào chắn ở khu vực khán đài.
Thu Hà (trái), Kim Ngân đến từ sớm để có được chỗ tốt nhất ở cho vị trí vé đứng.
Các bạn trẻ vui mừng khi bốc đúng tấm postcard in hình thần tượng của mình. Chương trình có sự góp mặt của khoảng 20 nghệ sĩ gồm: Trúc Nhân, Soobin, Hòa Minzy, Trang Pháp, Jun Phạm, Thanh Duy, Bùi Công Nam, Dương Hoàng Yến, Duy Khánh.
Một nhóm người đến từ Quảng Ngãi đến sớm để xem concert.
Mọi người trải nghiệm các động tác diễu binh trong quân đội.
Khán giả cũng tham gia vào hoạt động tập gấp chăn, màn vuông vức theo phong cách của người lính.
Điểm nhấn của concert là hình ảnh ngôi sao trên lá cờ Tổ quốc - biểu tượng bất khuất, niềm tự hào dân tộc. Chương trình nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Hoàng Dung
Ảnh: Minh Quân