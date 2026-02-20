Hàng nghìn khách quốc tế đến Đà Nẵng bằng tàu biển

Hơn 1.000 du khách quốc tế trên du thuyền Seabourn Encore cập Cảng Tiên Sa sáng 19/2, mở đầu chuỗi ngày sôi động của du lịch tàu biển Đà Nẵng dịp Tết.

Chuyến tàu mang theo 580 du khách đến từ Anh, Pháp, Mỹ cùng khoảng 500 thuyền viên. Ngay khi cập cảng, đoàn khách được chào đón bằng múa lân, nón lá và những hộp quà Tết với bánh chưng, bánh tét đậm văn hóa Việt.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng, cùng các đơn vị liên quan chào đón khách tàu biển đến thành phố, sáng 19/2. Ảnh: Ngọc Trường

Trong ngày lưu lại thành phố, du khách tham quan Bảo tàng Điêu khắc Chăm, danh thắng Ngũ Hành Sơn và phố cổ Hội An. Hành trình kết hợp giữa di sản, thiên nhiên và không khí Tết sẽ mang lại những trải nghiệm khác lạ cho du khách.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đà Nẵng đón tổng cộng khoảng 4.200 khách tàu biển quốc tế dịp Tết này. Ngoài chuyến Seabourn Encore, ngày 20/2 (mùng 4 Tết) thành phố tiếp nhận khoảng 2.800 khách từ các thị trường châu Âu như Italy, Pháp, Anh, Tây Ban Nha; ngày 22/2 (mùng 6 Tết) đón thêm khoảng 650 khách châu Âu.

Du khách được tặng bánh chưng, nét đặc trưng ẩm thực trong ngày Tết Nguyên đán của người Việt. Ảnh: Ngọc Trường

Ông Tán Văn Vương, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng, cho biết lượng khách tàu biển dịp Tết tăng tích cực, cho thấy phân khúc này đang phục hồi tốt. Thời gian tới, thành phố sẽ đẩy mạnh xúc tiến thị trường, nâng cao chất lượng sản phẩm - dịch vụ và tăng cường liên kết với các hãng tàu, doanh nghiệp lữ hành quốc tế để thu hút thêm chuyến tàu cập cảng.

Năm 2025, Đà Nẵng đón 47 chuyến tàu biển với 57.600 lượt khách, tăng 37,1% so với cùng kỳ. Năm 2026, thành phố dự kiến đón 59 chuyến với hơn 64.000 lượt khách, tăng khoảng 11%.

Nguyễn Đông