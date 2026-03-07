Hàng nghìn khách nhảy múa mỗi đêm ở phố cổ Đồng Văn

Đến nay, chương trình trở thành một trong những trải nghiệm "không thể bỏ lỡ" của du khách khi đến Đồng Văn. Anh Hùng cũng nhận được sự yêu mến từ cộng đồng du lịch, nhiều người tìm gặp và chụp ảnh kỷ niệm cùng.

Tối 28/2, hàng chục du khách có mặt sớm tại phố cổ để chờ gặp người khởi xướng chương trình. Dù bận việc cơ quan tại xã Xà Phìn, cách trung tâm hơn 25 km, anh Hùng vẫn gắng trở về để kịp bắt nhịp cho du khách nhảy. Anh cho biết, nhịp sống "sáng làm cán bộ, tối tổ chức giao lưu" đã trở thành thói quen trong nhiều năm qua.