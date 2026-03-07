Hàng nghìn khách nhảy múa mỗi đêm ở phố cổ Đồng Văn

Mỗi tối, phố cổ Đồng Văn nhộn nhịp trong tiếng nhạc và những điệu nhảy bên lửa trại tại chương trình "Đêm giao lưu văn hóa văn nghệ cộng đồng". Hoạt động diễn ra từ 19h30 đến 21h30 hằng ngày, thu hút khoảng 1.000 khách vào ngày thường và tăng lên 4.000-5.000 người vào dịp cuối tuần.
Chương trình do anh Sùng Mạnh Hùng (ảnh), cán bộ Trung tâm Văn hóa khu vực Đồng Văn, khởi xướng từ ba năm trước. Nhận thấy khách du lịch đến phố cổ buổi tối thường chỉ ăn uống rồi về nghỉ, thiếu không gian trải nghiệm, anh Hùng đề xuất tổ chức đêm giao lưu văn nghệ với các hoạt động như đốt lửa trại và nhảy tự do trên nền nhạc.
Đến nay, chương trình trở thành một trong những trải nghiệm "không thể bỏ lỡ" của du khách khi đến Đồng Văn. Anh Hùng cũng nhận được sự yêu mến từ cộng đồng du lịch, nhiều người tìm gặp và chụp ảnh kỷ niệm cùng.
Tối 28/2, hàng chục du khách có mặt sớm tại phố cổ để chờ gặp người khởi xướng chương trình. Dù bận việc cơ quan tại xã Xà Phìn, cách trung tâm hơn 25 km, anh Hùng vẫn gắng trở về để kịp bắt nhịp cho du khách nhảy. Anh cho biết, nhịp sống "sáng làm cán bộ, tối tổ chức giao lưu" đã trở thành thói quen trong nhiều năm qua.
Du khách có thể đóng góp kinh phí để duy trì chương trình. Anh Hùng cho biết địa phương từng đề xuất hỗ trợ ngân sách, nhưng anh mong muốn thực hiện theo hình thức "xã hội hóa" để dành nguồn lực của Nhà nước cho các gia đình khó khăn.
"Tôi mừng vì mọi du khách đều sẵn sàng góp chút 'củi lửa' để duy trì đêm giao lưu", anh nói. Đồng thời, anh khẳng định không có việc người đóng góp nhiều tiền sẽ được ưu tiên đốt đuốc như một số thông tin lan truyền trên mạng xã hội.
Hỗ trợ anh Hùng là ê-kíp gồm các bạn trẻ với nhiệm vụ đứng hàng đầu, bắt nhịp để khuấy động không khí, giúp du khách xóa bỏ ngại ngùng khi tham gia chương trình.
Chương trình thu hút nhiều du khách ở mọi độ tuổi. Khi tiếng nhạc vang lên, đám đông hòa vào vòng tròn chỉ dẫn của ban tổ chức. Mọi người cùng nhảy tự do trên nền các ca khúc về Tây Bắc, vẻ đẹp Hà Giang và tình yêu quê hương đất nước.
Louis, du khách Pháp, cho biết đã được hướng dẫn viên giới thiệu về đêm giao lưu tại Đồng Văn nhưng không ngờ không khí lại náo nhiệt như vậy. Ban đầu, cô khá ngại ngùng, nhưng sau đó nhanh chóng hòa nhập nhờ sự chủ động của những người xung quanh.
"Chúng tôi nhảy theo cách mình thích. Dù không hiểu ngôn ngữ của nhau, mọi người đều cười vui vẻ", nữ du khách chia sẻ.
Louis từng đến Sa Pa, Hạ Long, nhưng sự nhiệt tình của con người và du khách tại Đồng Văn khiến chuyến đi Hà Giang trở thành trải nghiệm đáng nhớ nhất đối với cô.
Du khách hòa cùng điệu nhảy trong đêm giao lưu tại Đồng Văn tối 28/2. Video: Tú Nguyễn
Theo anh Hùng, âm nhạc là cách kết nối hiệu quả nhất giữa những người không cùng ngôn ngữ. Hoạt động này thành công ngoài mong đợi, thậm chí nhiều khách quốc tế quyết định thay đổi lịch trình, ở lại Đồng Văn thêm một ngày để trải nghiệm không khí náo nhiệt này.
Từ chỗ chỉ biết một số điệu cơ bản, qua thời gian, anh Hùng đã học thêm nhiều điệu nhảy vùng miền và cả vũ đạo của du khách nước ngoài. "Nghe mọi người nói đến Đồng Văn chỉ để gặp mình, tôi rất hạnh phúc và tự nhủ phải mang lại cho họ những trải nghiệm tốt nhất", anh nói.
Do khu vực sân bên dưới quảng trường không đủ chỗ nên nhiều du khách tập trung ở khu vực phía trên hoặc quán cà phê xung quanh để tận hưởng không khí từ xa.
"Tôi ngại nhảy nhưng đứng ngoài nhìn mọi người vui thế này, thấy bỏ thời gian lên Đồng Văn quá xứng đáng", anh Mạnh Linh, du khách Hà Nội, chia sẻ.
Tú Nguyễn
Ảnh: Hoàng Giang