Hàng nghìn khách mắc kẹt tại sân bay châu Âu

Hơn 100 chuyến bay bị hủy và gần 1.900 chuyến khác bị chậm trễ ngày 29/12, khiến hoạt động hàng không khắp châu Âu rơi vào hỗn loạn dịp cao điểm cuối năm.

Dữ liệu từ hai nền tảng theo dõi hàng không Cirium và FlightAware cho thấy, chỉ trong 24 giờ qua đã ghi nhận 113 chuyến bay bị hủy và hơn 1.800 chuyến bị hoãn. Tình trạng này gây ảnh hưởng trực tiếp đến hành khách tại nhiều quốc gia như Pháp, Thụy Sĩ, Bồ Đào Nha, Hungary và Malta.

Hàng loạt hãng hàng không lớn gồm Air France, Swiss, KLM, easyJet, Wizz Air và Finnair báo cáo sự cố gián đoạn lan rộng. Tại các cửa ngõ như Paris, Amsterdam hay các trung tâm trung chuyển khu vực Bắc Âu như Stockholm, Oslo và Copenhagen, hàng nghìn du khách rơi vào cảnh chờ đợi kéo dài, lỡ chuyến nối hoặc buộc phải thay đổi lộ trình vào phút chót.

Tâm điểm gián đoạn nằm ở khu vực Bắc Âu. Sân bay Stockholm Arlanda và Oslo Gardermoen mỗi nơi ghi nhận hơn 100 chuyến đi và đến bị hoãn. Trong khi đó, các sân bay lớn tại Tây và Trung Âu như Paris Charles de Gaulle và Amsterdam Schiphol cũng rơi vào tình trạng "điểm nóng" quá tải. Do vai trò là trạm trung chuyển huyết mạch, sự chậm trễ tại đây tạo hiệu ứng dây chuyền sang toàn bộ mạng lưới bay nội lục địa.

Hành khách nằm chờ ở sân bay Munich khi hàng loạt chuyến bay bị hủy vào tháng 10 Ảnh: Reuters

Không chỉ các sân bay lớn, nhiều điểm đến quy mô nhỏ hơn cũng ghi nhận tỷ lệ hoãn hủy cao bất thường. Tại sân bay Ponta Delgada (quần đảo Azores, Bồ Đào Nha) và Malta, lượng chuyến bay thay thế khan hiếm khiến nhiều du khách và người dân địa phương gần như bị mắc kẹt.

Trong nhóm hãng bay truyền thống, Air France dẫn đầu về mức độ ảnh hưởng với hơn 200 chuyến bị chậm. KLM cũng ghi nhận gần 30 chuyến hủy và hơn 150 chuyến hoãn trên cả mạng bay nội địa lẫn liên lục địa.

Các hãng bay phân khúc giá rẻ chịu thiệt hại nặng. Hãng easyJet báo cáo hơn 600 chuyến bay bị chậm, tương đương khoảng một phần ba tổng số chuyến khai thác trong ngày. Wizz Air và các hãng khu vực như Scandinavian Airlines (SAS), Norwegian ảnh hưởng tương tự.

Giới phân tích nhận định sự gián đoạn những ngày cuối năm bắt nguồn từ tổ hợp nguyên nhân gồm thời tiết mùa đông, hạn chế điều hành không lưu và biên độ vận hành quá mỏng của các hãng. Điều kiện thời tiết xấu và tầm nhìn kém tại Bắc và Trung Âu buộc nhiều sân bay phải giảm công suất khai thác. Khi ùn tắc hình thành, các chuyến bay tiếp theo dễ dàng rơi vào trạng tình trạng gián đoạn dây chuyền do máy bay và tổ bay bị lệch khung giờ.

Áp lực nhân sự tại các trung tâm kiểm soát không lưu và nhu cầu đi lại tăng vọt khiến không phận châu Âu hoạt động sát ngưỡng tối đa. Sau nhiều năm tái cơ cấu và tinh giản, các hãng hàng không hiện có ít dư địa để hấp thụ các cú sốc liên tiếp về vận hành.

Chuyên gia khuyến nghị hành khách cần theo dõi sát thông tin qua ứng dụng của hãng, chuẩn bị phương án dự phòng cho các chuyến nối. Theo quy định của Liên minh châu Âu (EU), người đi máy bay có thể được hỗ trợ ăn uống, lưu trú hoặc đổi hành trình. Hành khách được lưu ý giữ lại vé, thẻ lên máy bay và các hóa đơn phát sinh để làm cơ sở yêu cầu hỗ trợ hoặc bồi hoàn sau này.

Sự cố ngày 29/12 nối tiếp nhiều đợt gián đoạn lớn trong mùa đông năm nay. Với diễn biến thời tiết còn phức tạp, giới quan sát cho rằng nguy cơ gián đoạn hàng không tại châu Âu sẽ tiếp diễn trong những ngày đầu năm mới 2026.

Mai Phương (Theo Thetraveler, Travel and Tour World)