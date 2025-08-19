Hàng nghìn khách hàng dự sự kiện ra mắt đô thị SkyZen

SkyZen là phân khu cao cấp thuộc Đô thị số Picity Sky Park, có hệ tiện ích nội khu chuẩn 5 sao, vị trí kết nối thuận tiện, hút hàng nghìn lượt khách tại sự kiện ra mắt hôm 17/8.

Sự kiện được tổ chức TP HCM. Theo đó, ngay từ sáng sớm, hàng trăm khách hàng đã có mặt để trực tiếp trải nghiệm không gian sự kiện, nghe chia sẻ từ Pi Group, nhà phát triển dự án. Tại đây, khách hàng cũng được tham gia các hoạt động tương tác công nghệ số hiện đại như: giải pháp nhà thông minh Hyundai HT, robot giao hàng Keenon Robotics, robot vệ sinh Pudu, tủ giao nhận thông minh Santa Pocket...

Đại diện Pi Group cho biết, các trải nghiệm tại sự kiện giúp người tham dự hình dung được về chuẩn sống tương lai trong mô hình đô thị số tiện ích 5 sao chuẩn quốc tế. Dự án tọa lạc trên trục đại lộ Phạm Văn Đồng - quốc lộ 1A, tâm điểm mới của TP HCM mở rộng. SkyZen có thể kết nối nhanh chóng đến sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, trung tâm thành phố và chuỗi đô thị vệ tinh như Dĩ An, Thuận An.

Phối cảnh dự án. Ảnh: Pi Group

Vị trí chiến lược đảm bảo nhu cầu an cư thuận tiện, mang đến giá trị gia tăng bền vững nhờ hạ tầng khu Đông liên tục được đầu tư nâng cấp. SkyZen được phát triển theo mô hình đô thị số khi toàn bộ hệ thống quản lý - vận hành đều ứng dụng đồng bộ AI và IoT trên nền tảng công nghệ độc quyền.

Theo chủ đầu tư, việc ứng dụng số giúp kiến tạo nên hệ sinh thái sống thông minh, an toàn và tiện nghi. Bên cạnh công nghệ, dự án còn có hệ tiện ích nội khu chuẩn resort 5 sao. Trong đó 65 tiện ích cao cấp dành riêng cho 650 căn hộ - mật độ tiện ích vượt trội nhất phân khúc.

Tại tầng 5 dự án là tổ hợp giải trí - thể thao - làm việc hiện đại gồm phòng golf 3D, studio livestream, karaoke, co-working space (khu làm việc chung), phòng tập Technogym, yoga - pilates, sauna (xông hơi khô) và khu vui chơi tương tác công nghệ dành cho trẻ em. Đỉnh tòa tháp ở cao độ 140 m giúp cư dân được trải nghiệm hệ tiện ích "trên không" với hồ bơi vô cực acrylic muối khoáng, sky lounge, vườn ngắm sao.

Công trình còn có rạp chiếu phim ngoài trời và khu BBQ trên cao - những tiện ích vốn chỉ xuất hiện tại các dự án hạng sang quốc tế.

Chủ đầu tư nhận định, với vị trí trung tâm, công nghệ số tiên phong, hệ tiện ích đa dạng, SkyZen thiết lập chuẩn mực sống mới, vượt trội so với dự án cùng phân khúc tại TP HCM và khu vực lân cận.

Sự kiện ra mắt SkyZen hút hàng nghìn lượt khách tham dự. Ảnh: Pi Group

Theo nhà phát triển Pi Group, giá căn hộ tại Dĩ An, Thuận An liên tục tăng trưởng, dao động 40-50 triệu đồng một m2 trong 3 quý đầu năm. Sự khan hiếm quỹ đất trung tâm cùng sức bật từ hạ tầng khiến những dự án có vị trí ngay trục huyết mạch như Phạm Văn Đồng trở nên giá trị. Trong bối cảnh đó, SkyZen nổi bật nhờ đảm bảo chuẩn sống quốc tế, mức giá cạnh tranh, phù hợp cho cả khách hàng an cư lẫn nhà đầu tư. Dự án được dự báo tiếp tục tăng giá trong tương lai gần nhờ số lượng sản phẩm giới hạn và tốc độ tăng trưởng của khu vực.

Phối cảnh hồ bơi trên cao của dự án. Ảnh: Pi Group

Sự kiện ra mắt lần này còn có sự hiện diện, đồng hành của các thương hiệu hàng đầu thế giới. Các đối tác chiến lược toàn cầu như Otis - thương hiệu thang máy, ABB - tập đoàn công nghệ an toàn điện và tự động hóa toàn cầu, Hyundai HT - đơn vị smarthome tại Hàn Quốc đã trực tiếp giới thiệu những giải pháp công nghệ hiện đại trong quản lý và vận hành tòa nhà. Đây là nền tảng giúp SkyZen kiến tạo nên môi trường sống thông minh, an toàn và chuẩn quốc tế.

Song song, các thương hiệu thiết bị bàn giao danh tiếng toàn cầu như Bosch, Hafele, Kohler, Yale... cũng góp mặt, mang đến trải nghiệm sống cao cấp và tối ưu chi phí đầu tư cho khách hàng.

Hoàng Đan