Hàng nghìn khách du xuân đổ về đường hoa Phú Mỹ Hưng

Chủ đề "Xuân gắn kết" được Hội hoa Xuân Phú Mỹ Hưng 2026 thực hiện với mong muốn kết nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa các vùng đất sau sáp nhập, giữa các thế hệ, cộng đồng trong và ngoài nước. Đường hoa mở cửa miễn phí cho du khách tại khu vực hồ Bán Nguyệt, khu đô thị Phú Mỹ Hưng.
Tiểu cảnh linh vật ngựa cao 4,5 m ở đầu đường hoa thu hút hách tham quan. Linh vật được tạo hình bằng những khối đa giác hiện đại, thế vươn mình bên lũy tre làng, thể hiện khát vọng vươn lên.
Thông điệp về một mùa xuân kết nối được thể hiện nổi bật ở tiểu cảnh "Xuân gắn kết - Vững buớc vươn mình", với hình ảnh tuyến metro và đoàn tàu cao tốc, kết nối các biểu tượng của TP HCM, Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu…
Những chiếc xe thổ mộ chất đầy hoa, được nhiều bạn trẻ chọn làm điểm check - in.
Mô hình đàn ngựa được tạo hình bằng gỗ, trong thế phi nước đại tiến về phía trước.
Truyền thuyết Thánh Gióng với ngựa sắt, giáp sắt cùng gậy tre cũng được tái hiện, mang đến thông điệp về sự trỗi dậy trong năm mới.
Trên mặt Hồ Bán Nguyệt là tiểu cảnh "Cánh buồm vươn xa" với mô hình thuyền thúng, thuyền ghe xuôi ngược và những cánh buồm màu sắc, gợi nhớ hình ảnh những làng chài.
Hàng loạt tiểu cảnh khác được bố trí trên chiều dài 700 m, dọc theo cung đường hồ Bán Nguyệt như: Nhịp điệu tre Việt, Bộ số 2026, Phố ông Đồ, khu trưng bày hình ảnh các loài ngựa, cánh đồng hoa sao nhái...
Đường hoa Phú Mỹ Hưng mở cửa đón du khách đến hết ngày mùng 4 Tết.
(Nguồn: Phú Mỹ Hưng)