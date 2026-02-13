Hàng nghìn khách du xuân đổ về đường hoa Phú Mỹ Hưng

Chủ đề "Xuân gắn kết" được Hội hoa Xuân Phú Mỹ Hưng 2026 thực hiện với mong muốn kết nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa các vùng đất sau sáp nhập, giữa các thế hệ, cộng đồng trong và ngoài nước. Đường hoa mở cửa miễn phí cho du khách tại khu vực hồ Bán Nguyệt, khu đô thị Phú Mỹ Hưng.