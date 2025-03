Hàng nghìn iPhone bị đánh cắp trước hiên nhà thế nào

MỹBằng cách dùng phần mềm thu thập vị trí, nhóm tội phạm đã đánh cắp hàng nghìn gói hàng bên trong chứa iPhone được đặt trước hiên nhà.

Một ngày tháng 12 năm ngoái, có ba người đàn ông bước vào cửa hàng sửa điện thoại ở Brooklyn với khung giờ khác nhau, đưa chiếc túi cho nhân viên sau quầy, rồi trở ra tay không.

Những chiếc túi đó được đưa đến Wyckoff Wireless. Cửa hàng này trông giống với hầu hết cửa hàng quanh đó, trừ việc đang bị đặc vụ liên bang âm thầm giám sát. Họ nghi ngờ đây là điểm trung gian tẩu tán hàng nghìn chiếc iPhone.

Một người đánh cắp kiện hàng trước cửa nhà tại Mỹ được camera an ninh ghi lại. Ảnh: Inside Edition

Cuối 2024, truyền thông Mỹ cho biết hàng loạt vụ mất gói hàng đã diễn ra. Cảnh sát bang Texas khi đó cho biết trên Boston25News rằng mục tiêu chủ yếu là thiết bị có giá trị cao như iPhone thế hệ mới từ AT&T - nơi được đánh giá dễ bị lấy cắp nhất do chính sách nhà mạng này không đòi hỏi chữ ký người nhận. Trong khi đó, Verizon và T-Mobile yêu cầu ký khi giao smartphone.

Tuy nhiên, làm sao kẻ trộm biết trong gói hàng chứa iPhone? Vào tháng 2, cơ quan thực thi pháp luật Mỹ đột kích cửa hàng Wyckoff Wireless, phong tỏa con phố và dùng chó nghiệp vụ lục soát. Họ sau đó trở ra với những chiếc hộp lớn. Quan trọng hơn, sự việc hé lộ cách kẻ gian đánh cắp và tẩu tán iPhone: khai thác công nghệ kết hợp hình thức hối lộ truyền thống.

Theo hồ sơ tại bang New Jersey được WSJ thu thập, trong vụ Wyckoff Wireless, nhóm tội phạm sử dụng phần mềm thu thập số liệu để theo dõi những chuyến xe vận chuyển của FedEx, đồng thời hối lộ nhân viên cửa hàng lấy thông tin chi tiết về đơn hàng và địa chỉ giao. Nhóm sau đó cử người đến lấy gói hàng và mang tới các điểm tập kết.

Dữ liệu từ Văn phòng Luật sư Mỹ tại New Jersey cho thấy, tác giả phần mềm theo dõi xe giao hàng được xác nhận là Demetrio Reyes Martinez, 37 tuổi, biệt danh CookieNerd, sống ở Cộng hòa Dominica. Người này đã tìm ra cách vượt qua giới hạn kiểm soát yêu cầu dữ liệu giao hàng của FedEx, viết thành phần mềm và bán qua Telegram kèm hướng dẫn chi tiết về cách chạy chương trình.

Trong khi đó, tại cửa hàng AT&T ở Paterson năm ngoái, New Jersey, nhân viên Alejandro Then Castillo liên tục chụp ảnh tên, địa chỉ và mã số khách hàng, sau đó chia sẻ với nhóm tội phạm. Theo các công tố viên, người này kết hợp với một nhân viên AT&T khác ở Fort Lee, đồng thời tích cực lôi kéo những người khác tham gia "mạng lưới" mờ ám bằng cách hối lộ họ. Với mỗi người lôi kéo được, Castillo có thể nhận 2.000-2.500 USD.

Công tố viên Mỹ cho biết đường dây này gồm một nhóm đóng vai trò cài cắm ở các cửa hàng, theo dõi xe tải FedEx và những người được cử đến hiên nhà lấy gói hàng khi chủ nhân chưa kịp ra nhận. Kịch bản sau đó tương tự nhau: tài xế FedEx đặt hộp chứa iPhone từ AT&T và quay ra, một người xuất hiện lấy hàng ở bậc thềm. Hành động diễn ra nhanh đến mức tài xế FedEx và tên trộm có thể giáp mặt nhau.

Cảnh sát New Jersey cho biết Joel Suriel, chủ cửa hàng Wyckoff Wireless, 31 tuổi, đã bị bắt và bị buộc tội âm mưu vận chuyển, tiếp nhận tài sản bị đánh cắp. Người này từng nhận tội là chủ mưu một đường dây đánh cắp thẻ tín dụng khách hàng để mua smartphone trái phép.

Trong khi đó, FedEx và AT&T cho biết đang hợp tác với Bộ An ninh Nội địa, FBI, sở cảnh sát địa phương và văn phòng công tố tại Cộng hòa Dominica chuyên về tội phạm công nghệ cao để điều tra đường dây đánh cắp hàng hóa.

"Do kẻ xấu hành động tinh vi, chúng tôi đã chủ động hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật nhằm giải quyết nạn trộm hàng trước hiên nhà", phát ngôn viên FedEx cho biết, thêm rằng công ty đang điều chỉnh quy trình của mình để bảo vệ người lái xe và kiện hàng.

Người phát ngôn AT&T cho biết công ty thường xuyên cập nhật quy trình và đào tạo nhân viên nhằm ứng phó với chiến thuật tội phạm ngày càng tinh vi. Công ty cũng cung cấp cho khách hàng tính năng lựa chọn cách bảo mật kiện hàng để tránh bị đánh cắp.

Không chỉ ở New Jersey, các video từ camera an ninh cho thấy nhiều vụ tương tự xảy ra ở New York, Pennsylvania, Delaware, Virginia, Michigan, Georgia, Florida. Theo WSJ, các sản phẩm bị đánh cắp sau đó chủ yếu được đưa ra nước ngoài để bán thay vì tiêu thụ trong nước.

Bảo Lâm