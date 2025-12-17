Hàng nghìn học sinh tham gia ngày hội Toán học mở

Hàng nghìn học sinh tại TP HCM tham gia ngày hội Toán học Mở (Math Open Day - MOD) với hơn 70 hoạt động trải nghiệm, tìm hiểu mối liên hệ toán học, nghệ thuật, công nghệ.

Ngày hội do Viện Nghiên cứu Cao cấp về Toán (VIASM) phối hợp trường Đại học Việt Đức và trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TP HCM) tổ chức, thu hút hơn 2.000 học sinh, giáo viên và giảng viên tham gia tại Đại học Việt - Đức.

Học sinh tham gia các hoạt động tại sự kiện. Ảnh: VGU

Với chủ đề "Toán học, Nghệ thuật và Sáng tạo", sự kiện giới thiệu khu trải nghiệm "Xứ sở Toán học diệu kỳ". Tại đây, toán học được kể lại qua trò chơi, mô hình và thử thách trực quan phù hợp nhiều lứa tuổi. Song song với hoạt động trải nghiệm, chương trình còn có các bài chuyên đề về công nghệ lượng tử và trí tuệ nhân tạo.

Tại sự kiện, TS.Trần Thị Thu Hương (giảng viên trường Đại học Việt Đức) có phần chia sẻ chủ đề "Thế giới hỗn độn và ChatGPT: một góc nhìn toán học". Tiến sĩ phân tích những quy luật Toán học ẩn sau âm nhạc, hội họa, hiện tượng tự nhiên và AI, giúp người học thấy rõ ứng dụng của Toán trong các lĩnh vực sáng tạo.

Từ sáng sớm, khuôn viên Đại học Việt - Đức sôi động với các trạm trải nghiệm như Bánh răng kỳ diệu, Đại chiến ngôi sao, Mật lệnh bốn mùa... Những bài toán quen thuộc được đặt trong bối cảnh đời sống, khuyến khích người chơi quan sát, suy luận và tìm lời giải cho các tình huống thực tế.

Học sinh tham gia các thử thách STEM tại Đại học Việt Đức. Ảnh: VGU

Theo TS. Hà Thúc Viên, Phó hiệu trưởng trường Đại học Việt - Đức, qua cách tiếp cận mới được kỳ vọng toán học không phải là môn "khô khan" mà là công cụ tư duy giúp người học hiểu bản chất vấn đề và rèn luyện logic - nền tảng để phát triển trong các ngành khoa học và kỹ thuật.

TS. Hà Thúc Viên, Phó hiệu trưởng trường Đại học Việt - Đức phát biểu. Ảnh: VGU

Theo cổng thông tin Đại sứ quán Việt Nam tại Đức, trường Đại học Việt - Đức được thành lập thông qua một hiệp định ba bên giữa Việt Nam với bang Hessen và Chính phủ Cộng hòa Liên bang Đức. Trường nằm trong đề án xây dựng 4 đại học công lập xuất sắc, với định hướng trở thành cơ sở nghiên cứu hàng đầu tại Việt Nam, khu vực và thế giới.

Trường hiện có hơn 4.000 sinh viên đến từ 17 quốc gia, hợp tác với hơn 40 đại học đối tác tại Đức. Các chương trình giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh và cấp song bằng, tạo cơ hội để sinh viên học tập, trao đổi và làm việc trong môi trường quốc tế.

Thái Anh