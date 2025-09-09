Hàng nghìn gốc hoa mua tím bung nở ở Sơn La

Hoa mua tím được trồng tại bản Suối Bon (xã Vân Hồ), nằm trong thung lũng bao quanh bởi núi non và ruộng bậc thang. Nơi đây cách trung tâm Mộc Châu khoảng 25 km, nằm ở độ cao 800 - 1.000 m so với mực nước biển, khí hậu quanh năm mát mẻ.
Từ đầu tháng 9, hàng nghìn gốc hoa đồng loạt nở, phủ tím cả một vùng rộng lớn. Sắc tím hoa mua mang đến vẻ mới lạ, khác biệt với màu trắng của hoa mận hay vàng rực rỡ của dã quỳ, thu hút nhiều du khách từ các tỉnh lân cận đến tham quan và chụp ảnh.
Trong ảnh là một góc đồi hoa mua đang nở rộ, nổi bật giữa sắc xanh của bầu trời và những thửa ruộng bậc thang.
Mua tím thường nở vào khoảng tháng 9, khi tiết trời dần chuyển sang thu. Năm nay, hoa nở sớm hơn, từ đầu tháng đã rực rỡ.
Hoa mua tím trồng tại Suối Bon xuất xứ từ Australia, tên khoa học là Melastoma candidum D.Don. Cây khi trưởng thành có thân cao hơn 3 m và tán rộng từ 3-5 m. Màu hoa tím đậm, cánh dày và lớn hơn nhiều lần các loài hoa mua ở Việt Nam.
Theo người dân địa phương, mỗi năm hoa nở một lần và sẽ kéo dài khoảng một tháng.
Quang Kiên, người làm du lịch tại Mộc Châu, nhận xét năm nay, hoa nở rực rỡ và đều hơn những năm trước. Hiện nông trường mở cửa miễn phí để du khách và dân trong vùng đến tham quan.
Hoa mua tím ẩn hiện trong sương bảng lảng, như điểm tô cho thiên nhiên Tây Bắc ngày đầu thu.
Thời điểm lý tưởng để check in đồi hoa là vào sáng sớm từ 5h đến 8h để đón bình minh. Nếu may mắn, du khách có cơ hội săn được mây trôi ngang triền núi. Buổi chiều từ 16h đến 17h30 cũng là thời điểm đẹp khi hoàng hôn buông nhẹ, nhuộm vàng cả vùng trời.
Sống tại Mộc Châu, lần đầu Nguyễn Hà Phương đến check in đồi hoa mua. Cô gái 25 tuổi cho biết đây là điểm đến "mới lạ" với giới trẻ địa phương và du khách.
"Tôi rất thích khi đến đây, cảnh sắc đẹp hơn những gì mong đợi", Phương nói.
Nhiều khách địa phương chọn cắm trại khám phá đồi hoa từ chiều hôm trước đến sáng hôm sau để "săn" ảnh hoàng hôn và mây trên đồi.
Đường vào Suối Bon cách Quốc lộ 6 khoảng 3 km, dễ đi nhưng trơn trượt khi mưa. Người tay lái yếu nên gửi xe dưới chân dốc và đi bộ thay vì chạy thẳng lên đồi để đảm bảo an toàn. Ngoài check in với hoa mua, du khách còn có thể ngắm mùa vàng, dạo bước trên những đồng cỏ trong tiết thu mát mẻ. Đây là điểm check in tự phát, du khách cần tự bảo quản xe và giữ vệ sinh, không xả rác để gìn giữ cảnh quan cho người đến sau.
Hiện khu vực Suối Bon chưa có dịch vụ ăn uống hay lưu trú. Du khách nên nghỉ tại trung tâm Mộc Châu, sau đó di chuyển đến đây vui chơi trong ngày kết hợp các hoạt động ở khu vực lân cận như tắm thác và khám phá thiên nhiên hoang sơ của xã Vân Hồ.
Đồi hoa mua tím nhìn từ trên cao. Video: Quang Kiên
Tuấn Anh
Ảnh: Quang Kiên