Hàng nghìn gốc hoa mua tím bung nở ở Sơn La

Hoa mua tím được trồng tại bản Suối Bon (xã Vân Hồ), nằm trong thung lũng bao quanh bởi núi non và ruộng bậc thang. Nơi đây cách trung tâm Mộc Châu khoảng 25 km, nằm ở độ cao 800 - 1.000 m so với mực nước biển, khí hậu quanh năm mát mẻ.

Từ đầu tháng 9, hàng nghìn gốc hoa đồng loạt nở, phủ tím cả một vùng rộng lớn. Sắc tím hoa mua mang đến vẻ mới lạ, khác biệt với màu trắng của hoa mận hay vàng rực rỡ của dã quỳ, thu hút nhiều du khách từ các tỉnh lân cận đến tham quan và chụp ảnh.