Hàng nghìn giáo viên Hà Nội thấp thỏm vì thưởng Nghị định 73

Hàng nghìn giáo viên thấp thỏm vì "chưa nghe tin gì" về tiền thưởng theo Nghị định 73, trong khi nhiều nơi đã chia xong, Sở Giáo dục cho biết nhóm này sẽ nhận vào cuối năm học.

Một tuần trước khi hết tháng 1 - thời hạn phải chia thưởng theo Nghị định 73 của Chính phủ, thầy Hoàng, hiệu trưởng một trường THPT ở ngoại thành Hà Nội, vẫn ngóng khoản này. Thầy cho biết nhiều giáo viên hỏi nhưng chỉ biết động viên là chờ tin từ cấp trên.

"Thầy cô tâm tư, tủi thân, vì đồng nghiệp ở nhiều trường đã lĩnh tiền rồi", thầy Hoàng chia sẻ.

Sở dĩ như vậy vì năm ngoái, khi Nghị định 73 lần đầu được áp dụng, hàng nghìn giáo viên ở Hà Nội chờ đến gần cuối tháng 1 vẫn chưa được thưởng. Họ thuộc khoảng 200 trường từ mầm non đến THPT được xếp vào diện tự chủ, do thực hiện "đặt hàng dịch vụ giáo dục".

Tuy nhiên, các trường cho rằng đây chỉ là sự thay đổi hình thức nhận ngân sách, còn bản chất vẫn được nhà nước đảm bảo kinh phí. Sau đó, Sở Giáo dục và Đào tạo đề xuất UBND thành phố, trình HĐND thông qua nghị quyết cấp bù 255 tỷ đồng tiền thưởng cho giáo viên vào cuối tháng 2/2025.

Thầy Hoàng cho biết trường nhận tiền theo hai đợt, lần lượt vào tháng 3 và 5, mức tổng cao nhất khoảng 10 triệu đồng.

"Tôi mong có quy định rõ ràng, thống nhất để giáo viên không phải ngóng tiền mỗi năm", thầy nói. "Nếu được chi trả trước Tết âm lịch thì đây là khoản động viên rất lớn với thầy cô".

Cô Quỳnh, hiệu trưởng một trường tiểu học, cũng đang hồi hộp chờ tin về tiền thưởng. Năm ngoái, Nghị định 73 áp dụng nửa năm, nên mỗi người khoảng 4-7 triệu đồng. Năm nay, thời hạn áp dụng đã là cả năm, số tiền nhận có thể gấp đôi.

"Nhiều hay ít chúng tôi cũng mong được thưởng, tránh để các thầy cô thiệt thòi", cô Quỳnh nói.

Giáo viên hướng dẫn thí sinh làm thủ tục thi tốt nghiệp THPT ở Hà Nội năm 2025. Ảnh: Giang Huy

Trả lời VnExpress, bà Hoàng Thị Thu Phương, Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, cho biết Sở đang xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật và giá dịch vụ giáo dục để báo cáo UBND thành phố, trình HĐND thông qua vào kỳ họp tháng 5/2026.

Tiền thưởng theo Nghị định 73 sẽ được đưa vào giá dịch vụ giáo dục, nên về nguyên tắc, khoản này sẽ được đảm bảo.

"Thầy cô yên tâm là mình sẽ không bị thua thiệt với đồng nghiệp", bà Phương khẳng định.

Tuy nhiên, cơ chế chi thưởng với nhóm diện "đặt hàng dịch vụ giáo dục" sẽ được tính theo năm học, chứ không chi trả vào cuối năm như nhiều nơi đang thực hiện.

Cụ thể, năm ngoái, các trường nhóm này đã được nhận tiền hai đợt, chi thưởng tới hết tháng 7, còn các trường công lập khác chỉ tới hết tháng 12/2024. Tương tự, năm nay, các trường phải chờ tới khi có đánh giá, xếp loại cuối năm học (tức cuối tháng 5) mới tiếp tục được nhận.

Ngoài ra, từ năm học này, khoản tiền thưởng theo Nghị định 73 của các trường thực hiện đặt hàng được tính vào giá dịch vụ giáo dục, nằm trong gói ngân sách cấp về từ đầu năm học.

Trước đây, trường công lập được phân bổ ngân sách hàng năm theo số biên chế giáo viên, học sinh. Trường sẽ dùng khoản này để chi lương và các hoạt động được phê duyệt theo dự toán.

Còn khi vào nhóm "đặt hàng dịch vụ giáo dục", trường học trở thành đơn vị cung cấp dịch vụ, nhận đặt hàng của nhà nước. Ngân sách sẽ thanh toán khi trường thực hiện đúng khối lượng, chất lượng nhiệm vụ đã nhận. Hình thức này nhằm nâng cao hiệu quả chi tiêu công và tăng trách nhiệm giải trình.

Nghị định 73 quy định mức lương và chế độ thưởng với công chức, viên chức và quân nhân, được Chính phủ ban hành cuối tháng 6/2024. Tiền thưởng tính theo thành tích đột xuất và kết quả đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm. Quỹ thưởng bằng 10% tổng quỹ lương (không tính phụ cấp), phải chi trước 31/1 của năm sau.

Theo khảo sát, ở nhiều trường học, tiền thưởng với giáo viên biên chế năm nay phổ biến mức 10-14 triệu đồng mỗi người. Các thầy cô sẽ được xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm học với các tiêu chí như: kỷ luật lao động, hiệu quả giảng dạy, thành tích... Mức chi cụ thể ở từng bậc do tập thể trường thống nhất.

Thanh Hằng

*Tên hiệu trưởng được thay đổi