Hàng nghìn gia đình kết nối qua chuỗi vận động, âm nhạc

Hàng nghìn gia đình tham dự chuỗi trò chơi trải nghiệm ngoài trời, giao lưu cùng cầu thủ Arsenal, thưởng thức đêm nhạc trong chuỗi sự kiện Omo - Pháo đài lấm bẩn.

Các hoạt động diễn ra trong các ngày 2-3 và 9-10/8, tại hai thành phố TP HCM và Hà Nội, thuộc chiến dịch "Chơi là chất, ngại gì bẩn" kéo dài từ tháng 8 đến 9. Chuỗi sự kiện gồm ba hoạt động chính: giao lưu cùng cầu thủ câu lạc bộ bóng đá Arsenal, tham gia các trò chơi trong hành trình "Pháo đài lấm bẩn" và thưởng thức đêm nhạc "Pháo đài âm nhạc".

Các em nhỏ TP HCM cùng bố mẹ hào hứng tham gia trải nghiệm các trò chơi tại "Pháo đài lấm bẩn" hồi đầu tháng 8. Ảnh:Omo Vietnam

Hợp tác câu lạc bộ bóng đá Arsenal

"Chơi là chất, ngại gì bẩn" năm nay đánh dấu sự hợp tác chính thức giữa Omo và Câu lạc bộ bóng đá Arsenal tại Việt Nam. Đại diện Omo Việt Nam cho biết, kết hợp với Arsenal - một trong những câu lạc bộ bóng đá lớn nhất thế giới là cách để lan tỏa thông điệp của nhãn hàng. Hai bên cùng chia sẻ niềm tin rằng những vết bẩn từ sân cỏ hay trong cuộc sống không phải là điều cần né tránh, mà là dấu ấn của bản lĩnh, sự trưởng thành và quyết tâm tiến về phía trước.

Điểm nhấn đặc biệt trong chiến dịch lần này chính là sự xuất hiện của huyền thoại bóng đá Gilberto Silva tại sự kiện "Pháo đài lấm bẩn" ở TP HCM. Là thành viên chủ chốt của đội hình Arsenal vô địch Ngoại hạng Anh 2003-2004 và đội tuyển Brazil vô địch World Cup 2002, Silva là thành nguồn cảm hứng cho thế hệ trẻ toàn cầu. Tại sự kiện, danh thủ giao lưu, ký tặng và trực tiếp tham gia các trò chơi cùng các em nhỏ, qua đó gửi gắm thông điệp "Đừng ngại vấp ngã hay lấm bẩn, vì đó là cách chúng ta học hỏi và mạnh mẽ hơn". Sự hiện diện của Silva đã góp phần lan tỏa trọn vẹn tinh thần mà Omo muốn truyền tải - khuyến khích trẻ em dám thử thách, dám trải nghiệm và trưởng thành qua từng khoảnh khắc lấm bẩn.

Danh thủ Gilberto Silva tại sự kiện ở TP HCM ngày 2/8. Ảnh:Omo Vietnam

Trò chơi dân gian kết hợp thực tế ảo tại "Pháo đài lấm bẩn"

Trong mùa hè, hành trình "Pháo đài lấm bẩn" lần lượt ghé thăm hai thành phố lớn TP HCM (2-3/8) và Hà Nội (9-10/8), mang đến sân chơi vận động cho hàng chục nghìn gia đình. Tại cả phố đi bộ Lê Lợi - Nguyễn Huệ (TP HCM) và Trần Nhân Tông (Hà Nội), các trò chơi dân gian, vận động ngoài trời kết hợp cùng công nghệ thực tế ảo đã thu hút đông đảo phụ huynh, trẻ em. Bố mẹ được sống lại ký ức tuổi thơ, trong khi các bé thỏa sức trải nghiệm tinh thần đồng đội, sự dấn thân và niềm vui chẳng ngại lấm bẩn.

Anh Đức Dương, một phụ huynh thế hệ 8x ở TP HCM cho biết trước giờ luôn dạy con tránh lấm bẩn. Thế nhưng đến sự kiện, tham gia các trò chơi cùng con, anh nhớ lại tuổi thơ chạy nhảy dưới trời mưa hay cùng đám bạn trốn ngủ trưa để chơi đá bóng. "Khoảnh khắc ấu thơ đó dạy cho tôi nhiều bài học. Sau sự kiện này tôi cũng sẽ cho cháu được vui chơi, thoải mái lấm bẩn để học thêm nhiều điều hay", anh Dương nói.

"Pháo đài âm nhạc" đa cảm xúc

Không dừng lại ở không gian trải nghiệm lấm bẩn, hai sự kiện còn mang đến bữa tiệc âm nhạc "Pháo đài âm nhạc", thu hút hàng nghìn khán giả hòa nhịp.

Concert "Pháo đài âm nhạc" thu hút hàng nghìn khán giả tại hai phố đi bộ. Ảnh:Omo Vietnam

Tại TP HCM, đêm nhạc 2/8 với sự góp mặt của Soobin, Rhyder, Phương Mỹ Chi và Obito đã lọt vào "Top 10 bảng xếp hạng xu hướng âm nhạc" tuần đầu tháng 8. Điều này cho thấy sức hút của sự kiện cũng như tinh thần "lấm bẩn" đầy cảm hứng mà Omo muốn lan tỏa. Sau đó, "Pháo đài âm nhạc" tại Hà Nội cũng trở thành điểm hẹn của cảm xúc, khi âm nhạc và ánh sáng hòa quyện lan tỏa khắp không gian phố đi bộ Trần Nhân Tông.

Ca sĩ Rhyder mang đến những bản hit bùng nổ tại cả hai đêm nhạc. Ảnh:Omo Vietnam

Song song hành trình "Pháo đài lấm bẩn", nhãn hàng còn lan tỏa thông điệp qua loạt hoạt động sáng tạo và nội dung số, truyền cảm hứng để phụ huynh đồng hành con vui chơi ngoài trời. Tiêu biểu là trò chơi "Xếp hạng lấm bẩn" trên TikTok, nơi bố mẹ và con cùng nhau lựa chọn, xếp hạng những trò chơi tuổi thơ "huyền thoại", nhằm mang lại những phút giây kết nối và gợi nhắc kỷ niệm gắn bó. Chỉ sau một thời gian ngắn ra mắt, trò chơi đã thu hút hơn 5.500 lượt sử dụng.

Theo thống kê của ban tổ chức, trong mùa hè năm nay, chiến dịch "Chơi là chất, ngại gì bẩn" thu hút tổng cộng hơn 50 triệu lượt xem và hơn một triệu lượt tương tác trên các nền tảng số.

Đại diện nhãn hàng Omo mong muốn những kỷ niệm trong hè 2025 sẽ trở thành thói quen sống của nhiều gia đình. Để mỗi mùa hè sau, trẻ em Việt vẫn được tự do khám phá, vận động và gắn kết cùng cha mẹ qua những trải nghiệm thật.

"Vết bẩn có thể giặt sạch nhưng ký ức và bài học từ những lần lấm bẩn sẽ theo con suốt đời. 'Pháo đài lấm bẩn' luôn cùng các gia đình bắt đầu hành trình đó với những tiếng cười, sự khám phá và tình cảm gia đình bền chặt", đại diện nhãn hàng chia sẻ.

Kim Anh