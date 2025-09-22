Hàng nghìn fan Việt tiếc nuối khi TSW lỡ hẹn Cup LCP Finals

Trận chung kết tổng LCP 2025 diễn ra lúc 16h30 ngày 21/9 giữa CTBC Flying Oysters (CFO) và Team Secret Whales (TSW) tại Cung thể thao Tiên Sơn khép lại với chiến thắng thuộc về đại diện Đài Loan.
Kết quả nằm trong dự đoán của nhiều người do chênh lệch kinh nghiệm thi đấu giữa hai đội. Song xuyên suốt ba ván, TSW cho thấy họ luôn nỗ lực hết sức. Chính vì thế, đội tuyển đến từ TP HCM đã nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt, không chỉ từ người hâm mộ Việt Nam mà cả nước ngoài.
Trong ván mở màn, khán giả cổ vũ sôi nổi, tiếp thêm tinh thần cho TSW. Đội giữ lối chơi tấn công liên tục ngay từ đầu, tạo nhiều pha giao tranh. Tuy nhiên, trước đối thủ dày dạn kinh nghiệm như CFO, chiến thuật này chưa đủ hiệu quả. Dù thua trận đầu, nhiều người vẫn chờ đợi diễn biến ở các ván sau.
Bước sang ván thứ hai, TSW mắc nhiều sai lầm trong giao tranh, để đối thủ Đài Loan nhiều lần giành điểm hạ gục. Trên khán đài, tiếng cổ vũ giảm dần, không khí trầm lắng hơn so với trận gặp PSG Talon hôm 20/9.
Một khán giả nam ôm đầu tiếc nuối sau pha xử lý lỗi của TSW. Trận này, đội chủ nhà có nhiều cơ hội lật ngược thế cờ, nhưng mắc lỗi ở những thời khắc quyết định và bị đối thủ trừng phạt.
HongQ - tuyển thủ đường giữa mới 18 tuổi của CFO nhưng đã dày dạn kinh nghiệm thi đấu giải quốc tế. Anh là mắt xích lần như không thể bị bẻ gãy của CFO và những pha phối hợp giữa HongQ và Junjia là bản lề cho chiến thắng của đại diện Đài Loan.
Dù mắc nhiều sai lầm trong giao tranh và bị bắt lẻ, TSW vẫn có lúc tạo đột biến, nhận được sự cổ vũ sôi nổi từ khán giả. Ở ván ba, đội nhiều lần dẫn trước và kiểm soát thế trận, nhưng về cuối CFO, dần cân bằng tài nguyên và giành các mục tiêu quan trọng trên bản đồ.
Một khán giả nữ chắp tay cầu nguyện để may mắn đến với TSW. Cung Tiên Sơn được xem là "thánh địa của Esports Việt". Tại đây, vào năm 2012 và 2016, Saigon Jokers từng đánh bại các đối thủ Singapore và Thái Lan để vô địch Đông Nam Á.
Nhưng lần này, trước một đối thủ quá mạnh, các tuyển thủ Việt Nam không thể lặp lại kỳ tích. Nhìn các thành viên của TSW lần lượt gục ngã, vẻ bất lực hiện rõ trên khuôn mặt nhiều người hâm mộ.
Hizto (trái) và Dire, bộ đôi đi rừng và đường giữa trẻ tuổi của TSW, lần đầu góp mặt tại một giải quốc tế. HLV Naul cho biết áp lực tâm lý là khó tránh, nhưng cả hai vẫn vượt qua và trình diễn ấn tượng. Họ được kỳ vọng sẽ tỏa sáng tại Chung kết Thế giới sắp tới.
Trận chung kết khép lại với tỷ số 3-0 nghiêng về CFO, để lại nhiều tiếc nuối cho người hâm mộ khi không thể chứng kiến kỳ tích của TSW. Dù biết CFO đạt trình độ vượt trội trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương, nhiều người hâm mộ Việt Nam vẫn hy vọng TSW có thể tạo ra bất ngờ.
LCP Finals lần đầu tiên khép lại với nhiều tiếc nuối cho người hâm mộ Việt Nam. Tuy nhiên, với việc giải đấu được tổ chức thành công, nhiều người tin rằng đây sẽ là bệ phóng để Esports Việt tiếp tục được trao cơ hội khẳng định với bạn bè quốc tế.
Thy An
Ảnh: Quỳnh Trần