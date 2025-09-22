Hàng nghìn fan Việt tiếc nuối khi TSW lỡ hẹn Cup LCP Finals

Trận chung kết tổng LCP 2025 diễn ra lúc 16h30 ngày 21/9 giữa CTBC Flying Oysters (CFO) và Team Secret Whales (TSW) tại Cung thể thao Tiên Sơn khép lại với chiến thắng thuộc về đại diện Đài Loan.

Kết quả nằm trong dự đoán của nhiều người do chênh lệch kinh nghiệm thi đấu giữa hai đội. Song xuyên suốt ba ván, TSW cho thấy họ luôn nỗ lực hết sức. Chính vì thế, đội tuyển đến từ TP HCM đã nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt, không chỉ từ người hâm mộ Việt Nam mà cả nước ngoài.