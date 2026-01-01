Hàng nghìn du khách quốc tế 'xông đất' Việt Nam ngày đầu năm

Khách quốc tế "xông đất" các tỉnh, thành phố và điểm đến nổi tiếng Việt Nam vào ngày đầu tiên năm mới được tặng nhiều voucher giá trị và tận hưởng kỳ nghỉ theo cách riêng.

Vào 1h 1/1, những du khách quốc tế đầu tiên từ Hàn Quốc đặt chân đến Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc, mở màn cho năm du lịch triển vọng của đảo ngọc. Đoàn khách được đại diện sân bay chào đón và tặng nhiều voucher trải nghiệm dịch vụ vui chơi, giá trị khoảng một triệu đồng mỗi khách.

Chị Kim Min-soo, một trong những hành khách đầu tiên, bất ngờ khi nhận được sự chào đón nhiệt tình tại sân bay. Chị cho biết cảm thấy phấn khích và hào hứng hơn trong hành trình khám phá Phú Quốc sắp tới.

Đoàn khách Hàn Quốc đến Phú Quốc sáng 1/1. Ảnh: Sun

Sự kiện đón khách "xông đất" diễn ra trong bối cảnh Phú Quốc vừa khép lại một năm tăng trưởng ngoạn mục. Năm qua, đặc khu này ước đón hơn 8,1 triệu lượt khách (trong đó khách quốc tế đạt gần hai triệu lượt), mang về doanh thu kỷ lục gần 44.000 tỷ đồng - tăng hơn 100% so với cùng kỳ. Trung bình mỗi ngày có khoảng 100 chuyến bay đến đảo, trong đó gần 50% là các chuyến bay quốc tế.

Cùng ngày, Sở Du lịch TP HCM tổ chức lễ đón đoàn khách du lịch đầu năm 2026 tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Tại khu vực đón khách, ban tổ chức bố trí không gian giới thiệu văn hóa truyền thống với các tiểu cảnh đặc trưng, hoạt động trải nghiệm như thưởng trà, viết thư pháp, nặn tò he và chụp ảnh lưu niệm. Những hành khách đầu tiên trên các chuyến bay được lãnh đạo thành phố và ngành du lịch trực tiếp chào đón, tặng hoa và quà lưu niệm - gồm sản phẩm du lịch, ẩm thực và quà tặng do các doanh nghiệp lữ hành, hàng không, dịch vụ du lịch phối hợp chuẩn bị.

Khách quốc tế được tặng quà khi tới sân bay Tân Sơn Nhất sáng 1/1. Ảnh: Sở Du lịch TP HCM

Thông qua hoạt động này, Sở Du lịch TP HCM tiếp tục đẩy mạnh công tác quảng bá hình ảnh điểm đến, đồng thời giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ và chương trình kích cầu du lịch trong năm 2026.

"Lễ đón khách mang ý nghĩa khởi đầu cho một năm du lịch Việt Nam bùng nổ", ông Phạm Huy Bình, Giám đốc Sở Du lịch TP HCM, nói và cam kết nâng cao chất lượng điểm đến, bảo đảm môi trường du lịch an toàn, thân thiện, sáng tạo.

Sáng 1/1, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai phối hợp với Cảng Hàng không Phù Cát, Hãng Hàng không Vietnam Airlines tổ chức đón những vị khách trên chuyến bay đầu tiên đến địa phương, mở đầu chuỗi sự kiện Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026.

Chuyến bay VN1392 của Hãng Hàng không Vietnam Airlines khởi hành từ sân bay Tân Sơn Nhất, lúc 5h55 và hạ cánh tại sân bay Phù Cát vào lúc 6h50 với 185 hành khách cùng phi hành đoàn. Trong đó, 30 du khách đầu tiên và phi hành đoàn trên chuyến bay này đã được tỉnh Gia Lai chào đón ngay tại sân bay. Các du khách được tỉnh tổ chức đưa đi tham quan Quy Nhơn với lịch trình: Cảng Hàng không Phù Cát - đường ven biển - cầu Thị Nại - Tháp Đôi - Quảng trường Nguyễn Tất Thành.

Du khách được chào đón khi xông đất tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng. Ảnh: Ngọc Trường

Tại sân bay Đà Nẵng, chuyến bay nội địa đầu tiên của năm 2026 xuất phát từ Hà Nội với 170 khách. Sau đó, loạt chuyến bay quốc tế từ Manila (Philippines), Incheon, Busan (Hàn Quốc), Bangkok (Thái Lan), Kuala Lumpur (Malaysia), Singapore lần lượt hạ cánh, đưa hơn 1.200 du khách đến thành phố trong ngày đầu năm.

Cùng thời điểm, Cảng hàng không Chu Lai đón hai chuyến bay đầu năm gồm VJ1370 từ TP HCM và VN1641 từ Hà Nội, mở đầu cho hoạt động vận tải hàng không sôi động trong dịp Tết Dương lịch.

Theo Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng và Cảng hàng không Chu Lai, trong dịp Tết Dương lịch 2026 (từ 30/12/2025 đến 4/1/2026), tổng số chuyến bay đến Đà Nẵng ước đạt 831 chuyến, tăng 13,9% so với cùng kỳ năm trước; tổng lượng khách dự kiến vượt 125.000 lượt.

Ngoài ra, tại nhiều điểm đến khác ở Đà Nẵng cũng tổ chức đón khách xông đất, như phố cổ Hội An, làng dừa bảy mẫu Cẩm Thanh, Di tích danh thắng Ngũ Hành Sơn với nhiều hoạt động tặng quà, bốc thăm chọn vị khách may mắn đầu năm, trải nghiệm thúng chai.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng cho biết, việc tổ chức đồng loạt các hoạt động đón khách ngay từ ngày đầu năm thể hiện quyết tâm của thành phố trong mục tiêu tăng trưởng du lịch hai con số năm 2026. Dự kiến cả năm, Đà Nẵng phục vụ khoảng 19,1 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt 8,7 triệu lượt; tổng doanh thu du lịch ước gần 70.000 tỷ đồng.

Tại Quảng Ninh, hơn 3.000 khách quốc tế trên tàu Celebrity Solstice đến vào ngày đầu tiên của năm mới tại Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long. Tàu cập bến 10h30 ngày 31/12/2025 và rời đi lúc 19h ngày 1/1. Khách trên tàu đa dạng quốc tịch, chủ yếu từ Mỹ, Canada và Australia.

Năm nay, ngành du lịch Việt Nam đặt mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế và 150 triệu lượt khách nội địa, tăng khoảng 11-16% so với năm 2025.

Tổng thu từ du lịch được kỳ vọng đạt 1,125 triệu tỷ đồng, tăng 11% so với mức 1 triệu tỷ đồng của năm 2025. Đây là mục tiêu tăng trưởng dựa trên đà phục hồi kỷ lục của năm nay khi Việt Nam lần đầu đón 21,5 triệu lượt khách quốc tế.

Nhóm phóng viên