Hàng nghìn du khách mắc kẹt tại Thái Lan vì lũ lụt

1.000 hành khách bị mắc kẹt tại sân bay Hat Yai và 4.000 khách kẹt tại các khách sạn trong huyện Hat Yai, miền nam Thái Lan, do tình trạng ngập lụt nghiêm trọng.

Theo Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Thái Lan Atthakorn Sirilatthayakorn, ngày 23/11, khoảng 1.000 hành khách không thể rời sân bay Hat Yai, huyện Khlong Hoi Khong, tỉnh miền nam Songkhla, do tình trạng ngập lụt nghiêm trọng. Ban quản lý sân bay đã cung cấp thức ăn, nước uống, kem đánh răng, bàn chải, vật dụng sơ cứu và nhiều nhu yếu phẩm khác cho du khách bị mắc kẹt.

Trước đó một ngày, Bộ Ngoại giao Malaysia cũng thông báo khoảng 4.000 du khách Malaysia bị mắc kẹt tại thành phố Hat Yai và nhiều khu vực khác thuộc tỉnh Songkhla.

Thành phố Hat Yai, điểm du lịch nổi tiếng với khách quốc tế, đã được tuyên bố là vùng thảm họa, cùng toàn bộ các huyện ở phía nam của tỉnh khi mưa lớn diễn ra trong nhiều ngày. Từ ngày 19/11 đến nay, Hat Yai ghi nhận tổng lượng mưa 595 mm, vượt mức đỉnh ghi nhận trong đợt lũ năm 2000 (497 mm) và đợt lũ năm 2010 (516 mm).

Nước lũ dâng cao khiến nhiều tuyến đường chính bị chia cắt, cô lập các khách sạn và khiến du khách bị mắc kẹt. Điện bị cắt ở một số khu dân cư vì sự an toàn, trong khi dịch vụ internet và hệ thống cấp nước bị gián đoạn.

Người dân và du khách di chuyển trong nước vì lũ lụt tại huyên Hat Yai hôm 23/11. Ảnh: Reuters

Ngày 24/11, Thái Lan thông báo đã phối hợp sứ quán các nước, doanh nghiệp, khách sạn và chính quyền địa phương để tìm kiếm những du khách bị mắc kẹt để đưa họ đến nơi an toàn.

Chủ tịch Hiệp hội Khách sạn Hatyai-Songkhla, ông Sitthipong Sitthiprapha, cho biết chính quyền đã cung cấp thức ăn và bố trí thuyền để hỗ trợ du khách. Các xe tải lớn của quân đội và Cục Thủy lợi Hoàng gia cũng được huy động.

Tổng lãnh sự quán Malaysia tại Songkhla khuyến cáo tất cả công dân Malaysia có kế hoạch du lịch hoặc công tác tại miền nam Thái Lan nên hoãn chuyến đi, do mưa lớn kéo dài và lũ lụt đang ảnh hưởng nhiều khu vực.

Hành khách bị mắc kẹt tại sân bay Hat Yai đêm 23/11. Ảnh: Hat Yai Airport

Lũ lụt gây thiệt hại nặng nề tại 637 ngôi làng, ảnh hưởng tới10 tỉnh và 1,5 triệu người tại Thái Lan. Riêng huyện Hat Yai chiếm gần 243.000 người. Các huyện bị ngập nặng khác gồm Na Mom và Rattaphum. Các tỉnh bị ngập còn lại gồm Surat Thani, Krabi, Nakhon Si Thammarat, Trang, Phatthalung, Satun, Pattani, Yala và Narathiwat.

Anh Minh (Theo Bangkok Post, Straits times, Khaosod)