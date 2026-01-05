Hàng nghìn du khách mắc kẹt tại Caribe vì Mỹ tập kích Venezuela

Hàng nghìn du khách rơi vào cảnh bơ vơ, phải nằm sàn sân bay hoặc tìm nơi lưu trú tạm thời vì lệnh hạn chế không phận khi Mỹ tập kích Venezuela.

Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) tạm đóng không phận khu vực Caribe rạng sáng 3/1, khiến hàng trăm chuyến bay bị hủy và hoãn. Sự việc diễn ra trong bối cảnh Mỹ tập kích quốc gia Nam Mỹ Venezuela, bắt Tổng thống Nicolas Maduro cùng phu nhân Cilia Flores, để đưa đến New York, đối mặt với các cáo buộc về vũ khí và ma túy.

Việc đóng không phận diễn ra đúng giai đoạn cao điểm du lịch năm mới, khiến nhiều hành khách không thể trở về Mỹ hoặc tiếp tục hành trình như kế hoạch. Theo dữ liệu từ FlightAware, hàng trăm chuyến bay từ các điểm du lịch nổi tiếng ở Caribe như Aruba, San Juan, St. Barts hay St. Martin bị hủy.

Hành khách ngủ trên sàn nhà ga tại sân bay quốc tế Luis Muñoz Marín, Carolina, gần San Juan, Puerto Rico, ngày 3/1. Ảnh: Reuters

Ngày 3/1, tại sân bay quốc tế Luis Muñoz Marín, gần San Juan, Puerto Rico, nhiều hành khách nằm nghỉ trên sàn nhà ga khi các chuyến bay đình trệ. Họ chờ đợi thông tin mới sau khi không phận bị đóng liên quan đến diễn biến tại Venezuela.

Julie Hurwitz, du lịch cùng gia đình tại đảo St. John, quần đảo Virgin của Mỹ, dịp đầu năm, nhận được thông báo từ Delta Airlines vào 3h ngày 3/1 về việc chuyến bay trở về Atlanta bị hủy và "gần như không kèm thêm thông tin nào khác". "Tôi biết tin về tình hình chiến sự qua những hành khách khác", Hurwitz nói.

Hurwitz nhận tin chuyến bay mới đổi sang ngày 6/1. Gia đình 12 người phải vật lộn tìm chỗ lưu trú tạm thời, một số người gấp rút thu xếp công việc để ở lại chờ chuyến bay mới. Gia đình cô tính đến phương án cắm trại nếu không tìm được nơi ở phù hợp. Chuyến bay trùng sinh nhật cháu gái Hurwitz và cô hy vọng lịch trình không bị thay đổi.

Vợ chồng Kelly và John Maher, đến từ Michigan, cũng bị kẹt lại Anguilla. Khi chuẩn bị lên phà để đến sân bay tại Saint Martin, họ mới biết toàn bộ chuyến bay thương mại của Mỹ trong ngày 3/1 không thể cất cánh. "Mọi thứ đóng băng hoàn toàn," John Maher cho biết.

Gián đoạn cũng ảnh hưởng đến một số người nổi tiếng. Nam diễn viên Leonardo DiCaprio cũng không thể rời đảo St. Barts để trở về Mỹ theo kế hoạch, buộc phải vắng mặt tại Liên hoan phim quốc tế Palm Springs.

Theo dữ liệu từ FlightAware, tình hình đang dần cải thiện. Tại sân bay San Juan, ngày 3/1 có 57% chuyến bay (tương đương 200 chuyến) bị hủy. Ngày 4/1, con số này đã giảm xuống còn 4% (23 chuyến).

Ngày 4/1, FAA dỡ bỏ hạn chế bay đối với các hãng hàng không thương mại, nhưng lịch bay xáo trộn vẫn khiến nhiều hành khách rơi vào bị động khi tìm chuyến bay thay thế.

Các hãng hàng không Mỹ đã tăng chuyến để giải tỏa lượng hành khách tồn đọng. Đại diện American Airlines cho biết hãng đang triển khai chiến dịch "tổng lực" để hỗ trợ hành khách. Hãng bổ sung gần 7.000 ghế với 43 chuyến bay tăng cường, huy động dòng máy bay lớn nhất trong đội bay là Boeing 777-300 để phục vụ các tuyến đường tại Caribe.

Hãng Delta cũng khuyến cáo hành khách không có vé trong ngày nên tránh đến sân bay do "hạn chế về không gian vật lý" tại các nhà ga trong khu vực. Các hãng United và Southwest đang tích cực bổ sung chuyến bay để đưa những du khách còn đang mắc kẹt sớm trở về nhà.

Mai Phương (Theo CNN)