Hàng nghìn du khách đổ về Hội xuân núi Bà Đen

Từ mùng 1 Tết, các tuyến đường dẫn về núi Bà Đen ghi nhận lượng người hành hương tăng cao. Dưới chân núi, ngay từ những ngày đầu năm, nhiều người dân từ các tỉnh, thành đã hạ trại, trải chiếu, ngủ qua đêm để sẵn sàng tham gia hội xuân Bà Đen kéo dài suốt tháng Giêng. Theo Sun World Ba Den Mountain, Từ mùng 1 Tết đến nay, mỗi ngày núi Bà Đen đón hàng trăm nghìn lượt khách sử dụng cáp treo lên núi.
Hệ thống chùa Bà có lịch sử hàng trăm năm là điểm đến tâm linh quen thuộc của người dân Nam Bộ vào dịp đầu năm. Các câu chuyện dân gian gắn với Linh Sơn Thánh Mẫu và núi Bà Đen góp phần thu hút đông đảo người dân từ nhiều tỉnh, thành đến hành hương, cầu mong một năm mới thuận lợi về sức khỏe và đời sống.
Trên đỉnh núi, các tôn tượng kỳ vĩ là dấu ấn tâm linh thu hút du khách đến chiêm bái. Nơi đây, du khách thành kính dâng hoa, cầu nguyện cho một năm mới vạn sự hanh thông trước đại tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn, tôn tượng Bồ Tát Di Lặc, và tượng Phật Câu Na Hàm Mâu Ni đại diện cho tài lộc, thịnh vượng trong năm mới.
Ở độ cao gần 1.000 m, đỉnh Núi Bà Đen những ngày này rực rỡ sắc màu khi gần 20.000 gốc tulip từ Hà Lan đồng loạt bung nở. Những dải hoa đỏ, vàng, trắng, cam, tím… trải dài theo triền núi, đan xen cùng mai vàng, hoa hồng, mẫu đơn và nhiều loài hoa mùa xuân quen thuộc, biến núi Bà Đen thành một “Đà Lạt thu nhỏ” giữa trời Nam. Từng dòng du khách thong dong đi qua các khu vườn trên cao, dừng chân ghi lại khoảnh khắc đầu năm, tận hưởng bầu không khí trong trẻo và khoáng đạt của đỉnh núi.
Nhiều tiểu cảnh mang phong vị Tết truyền thống được bố trí khắp khu vực đỉnh núi. Từ khu đèn đăng, góc thư pháp cầu chúc đầu năm đến những mô hình lân sư rồng rực rỡ, mỗi điểm dừng đều thu hút đông đảo du khách ghé lại chụp ảnh, lưu giữ kỷ niệm.
Giữa bầu không khí Hội xuân, các chương trình biểu diễn nghệ thuật mang sắc màu bản địa diễn ra xuyên suốt dịp Tết như múa trống Chhay dăm, múa Khmer, nhạc ngũ âm, múa mâm vàng…
Bên cạnh vườn tulip và cảnh quan rực rỡ, điểm mới của khu du lịch Sun World Ba Den Mountain năm nay là gian hàng ẩm thực với phở, bánh canh Trảng Bàng, quầy bánh ngọt, quán cafe Chạm Mây trên đỉnh núi... Buổi tối, chương trình nhạc nước trước Tôn tượng Di Lặc Bồ Tát được làm mới về nội dung và hình thức, kết hợp ánh sáng và âm nhạc trong không gian mang yếu tố thiền định.
Tối mùng 4 Tết, lễ khai mạc Hội xuân với chủ đề “Hương sắc Tây Ninh 2026” dự kiến diễn ra tại quảng trường ga đi cáp treo Núi Bà Đen. Chương trình có sân khấu quy mô lớn với sự tham gia của các nghệ sĩ như Tùng Dương, Dương Hoàng Yến và Nguyễn Trần Trung Quân, cùng màn pháo hoa nghệ thuật tầm cao phục vụ người dân và du khách trong dịp đầu năm.
Chương trình Hội xuân kéo dài suốt tháng Giêng. Khu vực trưng bày hoa trên đỉnh Núi Bà Đen cùng các hoạt động biểu diễn nghệ thuật dân gian được tổ chức thường xuyên, góp phần tạo điểm đến du xuân thu hút đông đảo người dân và du khách tại Nam Bộ trong những ngày đầu năm Bính Ngọ.
Thế Đan
Ảnh: Sun Group