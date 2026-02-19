Hàng nghìn du khách đổ về Hội xuân núi Bà Đen

Ở độ cao gần 1.000 m, đỉnh Núi Bà Đen những ngày này rực rỡ sắc màu khi gần 20.000 gốc tulip từ Hà Lan đồng loạt bung nở. Những dải hoa đỏ, vàng, trắng, cam, tím… trải dài theo triền núi, đan xen cùng mai vàng, hoa hồng, mẫu đơn và nhiều loài hoa mùa xuân quen thuộc, biến núi Bà Đen thành một “Đà Lạt thu nhỏ” giữa trời Nam. Từng dòng du khách thong dong đi qua các khu vườn trên cao, dừng chân ghi lại khoảnh khắc đầu năm, tận hưởng bầu không khí trong trẻo và khoáng đạt của đỉnh núi.