Hàng nghìn du khách đổ về Ba Na Hills dịp Quốc khánh

Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, Sun World Ba Na Hills đón hàng nghìn lượt khách trong nước và quốc tế đến vui chơi. Theo thống kê của đơn vị, lượng khách nội địa chiếm đến 80% tổng số người tới đây dịp này.
Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, Sun World Ba Na Hills đón hàng nghìn lượt khách trong nước và quốc tế đến vui chơi. Theo thống kê của đơn vị, lượng khách nội địa chiếm đến 80% tổng số người tới đây dịp này.
Hầu hết du khách có thể hòa mình vào không khí lễ hội tưng bừng mang đậm tinh thần yêu nước và màu cờ sắc áo trên đỉnh Bà Nà. Dịp này, nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Tập đoàn Sun Group triển khai chiến dịch "Beloved Vietnam - Tổ quốc ta cờ hoa rạng rỡ" trên Sun World toàn quốc.
Hầu hết du khách có thể hòa mình vào không khí lễ hội tưng bừng mang đậm tinh thần yêu nước và màu cờ sắc áo trên đỉnh Bà Nà. Dịp này, nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Tập đoàn Sun Group triển khai chiến dịch "Beloved Vietnam - Tổ quốc ta cờ hoa rạng rỡ" trên Sun World toàn quốc.
Cây Cầu Vàng ngày này nổi bật với hàng dài cờ Tổ quốc, trở thành tâm điểm thu hút du khách của khu du lịch nổi tiếng này trong dịp 2/9. Hàng nghìn du khách đến và chụp ảnh với khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, rực rỡ với bóng cờ đỏ sao vàng.
Cây Cầu Vàng ngày này nổi bật với hàng dài cờ Tổ quốc, trở thành tâm điểm thu hút du khách của khu du lịch nổi tiếng này trong dịp 2/9. Hàng nghìn du khách đến và chụp ảnh với khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, rực rỡ với bóng cờ đỏ sao vàng.
Nhiều cặp đôi du khách quốc tế lưu lại kỷ niệm tình yêu với cây cầu du lịch biểu tượng và cờ đỏ sao vàng. "Tôi và bạn gái đã mong muốn đến thăm Cầu Vàng từ lâu. Chúng tôi cảm thấy vô cùng may mắn khi đến đúng dịp lễ Quốc khánh của Việt Nam. Khung cảnh cây cầu rợp cờ đỏ sao vàng rất ấn tượng", anh David Lammy (Anh) chia sẻ.
Nhiều cặp đôi du khách quốc tế lưu lại kỷ niệm tình yêu với cây cầu du lịch biểu tượng và cờ đỏ sao vàng. "Tôi và bạn gái đã mong muốn đến thăm Cầu Vàng từ lâu. Chúng tôi cảm thấy vô cùng may mắn khi đến đúng dịp lễ Quốc khánh của Việt Nam. Khung cảnh cây cầu rợp cờ đỏ sao vàng rất ấn tượng", anh David Lammy (Anh) chia sẻ.
Điểm nhấn thu hút khách dịp lễ Quốc khánh năm nay tại Bà Nà là Quảng trường Vĩnh Cửu, khu vực được trang hoàng với gần 10 tấn bí ngô tươi, tạo nên khung cảnh mùa thu vàng. Trong đó, "ngôi sao" của sự kiện là quả bí ngô khổng lồ nặng tới 171 kg, phá vỡ kỷ lục quả bí ngô nặng nhất Việt Nam năm 2024 tại Ba Na Hills (126kg).
Điểm nhấn thu hút khách dịp lễ Quốc khánh năm nay tại Bà Nà là Quảng trường Vĩnh Cửu, khu vực được trang hoàng với gần 10 tấn bí ngô tươi, tạo nên khung cảnh mùa thu vàng. Trong đó, "ngôi sao" của sự kiện là quả bí ngô khổng lồ nặng tới 171 kg, phá vỡ kỷ lục quả bí ngô nặng nhất Việt Nam năm 2024 tại Ba Na Hills (126kg).
Đa số du khách Việt Nam đến với Bà Nà Hills dịp này đều có cách riêng để thể hiện lòng yêu nước và tự hào dân tộc. Những tà áo truyền thống thướt tha, những chiếc áo phông đỏ rực nổi bật trên nền Cầu Vàng hay tiểu cảnh tại khu du lịch đều tạo nên những bức ảnh "check-in" ý nghĩa trong ngày đại lễ của dân tộc.
Đa số du khách Việt Nam đến với Bà Nà Hills dịp này đều có cách riêng để thể hiện lòng yêu nước và tự hào dân tộc. Những tà áo truyền thống thướt tha, những chiếc áo phông đỏ rực nổi bật trên nền Cầu Vàng hay tiểu cảnh tại khu du lịch đều tạo nên những bức ảnh "check-in" ý nghĩa trong ngày đại lễ của dân tộc.
Ngoài ra, Sun World Ba Na Hills còn mang đến không gian ẩm thực và nghệ thuật sáng tạo. Các nhà hàng buffet tại đây trang trí nhiều món ăn, bánh ngọt lấy cảm hứng từ màu cờ sắc áo của dân tộc.
Ngoài ra, Sun World Ba Na Hills còn mang đến không gian ẩm thực và nghệ thuật sáng tạo. Các nhà hàng buffet tại đây trang trí nhiều món ăn, bánh ngọt lấy cảm hứng từ màu cờ sắc áo của dân tộc.
Các nghệ sĩ quốc tế tại Bà Nà cũng mang đến hàng loạt màn trình diễn và flashmob sôi động trên nền các ca khúc nổi tiếng, thể hiện tinh thần yêu nước và Cách mạng của Việt Nam.
Các nghệ sĩ quốc tế tại Bà Nà cũng mang đến hàng loạt màn trình diễn và flashmob sôi động trên nền các ca khúc nổi tiếng, thể hiện tinh thần yêu nước và Cách mạng của Việt Nam.
Một yếu tố khác thu hút du khách đến Bà Nà dịp này là ưu đãi hơn 40% dành riêng cho du khách Việt Nam nhân dịp Quốc khánh 2/9. Mức giá vé cáp treo cho người lớn chỉ còn 550.000 đồng mỗi người (giá gốc 950.000 đồng) và 350.000 đồng một người cho trẻ em và người cao tuổi từ 70 tuổi (giá gốc 750.000 đồng). Ngoài ra, khu du lịch còn có combo vé cáp treo kèm buffet trưa với mức giá 880.000 đồng cho người lớn và 550.000 đồng cho trẻ em, người cao tuổi.
Một yếu tố khác thu hút du khách đến Bà Nà dịp này là ưu đãi hơn 40% dành riêng cho du khách Việt Nam nhân dịp Quốc khánh 2/9. Mức giá vé cáp treo cho người lớn chỉ còn 550.000 đồng mỗi người (giá gốc 950.000 đồng) và 350.000 đồng một người cho trẻ em và người cao tuổi từ 70 tuổi (giá gốc 750.000 đồng). Ngoài ra, khu du lịch còn có combo vé cáp treo kèm buffet trưa với mức giá 880.000 đồng cho người lớn và 550.000 đồng cho trẻ em, người cao tuổi.
Theo đó, với sự kết hợp giữa khung cảnh, trải nghiệm văn hóa, ẩm thực và chương trình ưu đãi, Sun World Ba Na Hills thu hút ngày càng nhiều du khách Việt Nam và quốc tế trong dịp Lễ Quốc khánh 2/9.
Theo đó, với sự kết hợp giữa khung cảnh, trải nghiệm văn hóa, ẩm thực và chương trình ưu đãi, Sun World Ba Na Hills thu hút ngày càng nhiều du khách Việt Nam và quốc tế trong dịp Lễ Quốc khánh 2/9.
Nhật Lệ
Ảnh: Sun Group