Hàng nghìn du khách đổ về Ba Na Hills dịp Quốc khánh

Một yếu tố khác thu hút du khách đến Bà Nà dịp này là ưu đãi hơn 40% dành riêng cho du khách Việt Nam nhân dịp Quốc khánh 2/9. Mức giá vé cáp treo cho người lớn chỉ còn 550.000 đồng mỗi người (giá gốc 950.000 đồng) và 350.000 đồng một người cho trẻ em và người cao tuổi từ 70 tuổi (giá gốc 750.000 đồng). Ngoài ra, khu du lịch còn có combo vé cáp treo kèm buffet trưa với mức giá 880.000 đồng cho người lớn và 550.000 đồng cho trẻ em, người cao tuổi.