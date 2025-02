Hàng nghìn đèn nến thắp sáng bảo tháp Kim cương thừa

Vĩnh PhúcLễ truyền đăng với hàng nghìn nến cùng 3D mapping tái hiện hành trình truyền giảng Phật pháp của người đứng đầu Truyền thừa Drukpa, tại Tây Thiên.

Đêm 8/2, lễ truyền đăng gần 60 phút nằm trong chuỗi hoạt động thuộc pháp hội cầu an kéo dài ba ngày 7-9/2 tại bảo tháp Mandala Tây Thiên, xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, do đoàn Truyền thừa Drukpa chủ trì. Công nghệ 3D mapping tái hiện bằng ánh sáng hành trình truyền giảng Phật pháp; nhân duyên của ngài Jigme Pema Wangchen, lãnh đạo tinh thần Truyền thừa Drukpa với người dân Việt Nam, hình ảnh quần thể bảo tháp theo kiến trúc Kim cương thừa.

Hàng nghìn đèn nến tái hiện cuộc đời Đức Phật Lễ truyền đăng tại Mandala Tây Thiên đêm 8/2. Video: Drukpa Việt Nam

Chủ trì lễ truyền đăng, người đứng đầu Truyền thừa Phật giáo Drukpa cùng tăng đoàn cầm đèn hoa sen đi quanh bảo tháp Mandala ba vòng. Các tăng ni, Phật tử thắp nến, cầm hoa đăng cúng dường nguyện cầu quốc thái dân an. Lễ truyền đăng thu hút hàng nghìn người dân tham dự trong tiết trời rét 10 độ C.

Theo quan niệm Phật giáo Kim cương thừa, lễ truyền đăng cầu an là nghi thức trao truyền ngọn lửa - biểu tượng của ánh sáng trí tuệ và lòng từ bi của Đức Phật. Ngọn lửa được gìn giữ qua các đời thượng sư tới tăng đoàn và phật tử để cùng nhau thắp ánh sáng Phật pháp, lan tỏa giáo pháp, trí tuệ và bình an.

Pháp hội cầu an bắt đầu sáng 7/2 bằng màn khai mở tranh Phật Quan Âm nghìn mắt nghìn tay để người dân chiêm bái, trong khi tăng đoàn thực hiện nghi lễ tâm linh nhằm đem lại năng lượng tốt lành đầu năm.

Phật giáo Kim cương thừa quan niệm 15 ngày đầu năm mới thuộc tuần trăng sáng, là thời điểm linh thiêng khởi đầu chu kỳ mới của vũ trụ. Đi chùa lễ Phật ngoài cầu bình an còn là để mỗi người làm mới tâm hồn, giải phóng phiền não, bắt đầu năm mới an lành. Cầu bình an, tài lộc là mong muốn chính đáng của mỗi người. Nhưng không phải ai cũng nhận thức rõ điều cốt lõi không nằm ở việc "xin" phúc lành từ bên ngoài mà là sự kết nối với năng lượng từ bi từ trong tâm và của chư Phật để thắp sáng trí tuệ, dưỡng tâm thiện lành.

Sự kiện thu hút đông đảo người dân tham dự. Ảnh: Xuân Hoa

Truyền thừa Phật giáo Drukpa khởi nguồn từ Ấn Độ gần một nghìn năm trước, có ảnh hưởng rộng khắp các quốc gia, lãnh thổ trên dãy Himalaya như Ladakh, Nam Ấn, Tây Bengal, Nepal, Bhutan... Ngày nay, các trung tâm tu học của Truyền thừa Drukpa phát triển rộng khắp châu Á, châu Âu, Mỹ La tinh và nhiều nhóm thực hành tại Bắc Mỹ.

Người lãnh đạo tinh thần đời thứ 12 của Truyền thừa Drukpa có pháp danh Jigme Pema Wangchen. Ông sinh năm 1963 trong gia đình hành giả Kim cương thừa có tiếng tại Ấn Độ. Bốn thập niên truyền giảng Phật pháp toàn thế giới, ông khởi xướng các dự án nhân đạo, thúc đẩy nhiều nhóm thiện nguyện liên quan bảo vệ môi trường, cứu trợ, giáo dục, dịch vụ y tế và bảo tồn di sản. Ông được Liên Hợp Quốc tôn vinh với các giải thưởng: Vì mục tiêu phát triển thiên niên kỷ, Bậc bảo hộ vùng Himalaya, South - South Awards.

Hồng Chiêu