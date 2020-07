Hàng nghìn công nhân Mỹ đình công

Hàng nghìn công nhân Mỹ tham gia "đình công vì mạng sống người da màu" và phản đối phân biệt chủng tộc ngày 20/7.

Phong trào "Đình công vì mạng sống của người da màu" thu hút công nhân một loạt ngành công nghiệp trên khắp nước Mỹ, nhằm kêu gọi "chấm dứt phân biệt chủng tộc có hệ thống".

Dù các nhóm tổ chức phong trào không có số liệu chính xác về số người tham gia, song khoảng 1.500 bảo vệ ở San Francisco đã tham gia và gần 6.000 y tá từ 85 viện dưỡng lão tại New York, New Jersey và Connecticut đình công, theo Washington Post.

Liên đoàn Nhân công Dịch vụ Quốc tế (SEIU) cho hay biểu tình dự kiến diễn ra tại hơn 20 thành phố Mỹ, gồm Boston, Los Angeles và Chicago.

Hạ nghị sĩ Dân chủ Joe Kennedy III (áo trắng) nói chuyện với các công nhân đình công ở Boston, bang Massachusetts, Mỹ, ngày 20/7. Ảnh: Reuters.

Tại New York, nhóm khoảng 100 người cũng tuần hành bên ngoài khách sạn Trump International, kêu gọi thông qua dự luật Heroes, cho phép hỗ trợ tài chính cho các gia đình gặp khó khăn trong đại dịch Covid-19. Dự luật này đã được Hạ viện thông qua, nhưng Thượng viện bác bỏ.

Trong số những người New York tham gia đình công có y tá, bảo vệ và cả lao công, những nhân công được coi là thiết yếu trong đại dịch Covid-19. "Chúng tôi là những người giữ cho nền kinh tế phát triển, giữ an toàn cho mọi người và đặc biệt, khiến cho số ca nhiễm ở New York giảm dần. Chúng tôi nên được tôn trọng và bù đắp vì điều đó", Jordan Weiss, một nhân viên bảo vệ, 42 tuổi, nói.

Làn sóng biểu tình chống phân biệt chủng tộc và bạo lực cảnh sát bùng phát tại Mỹ từ cuối tháng 5, giữa lúc đại dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp ở Mỹ, sau khi người đàn ông da màu George Floyd bị cảnh sát ghì chết tại thành phố Minneapolis, bang Minnesota.

Tổng thống Mỹ Trump hôm 20/7 cảnh báo sẽ đưa thêm lực lượng an ninh liên bang tới các thành phố Mỹ để dập tắt những cuộc biểu tình chống phân biệt chủng tộc.

Mai Lâm (Theo AFP)