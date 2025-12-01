Hàng nghìn chuyến bay bị hủy vì bão tuyết tại Mỹ

Hàng chục nghìn người Mỹ bị hoãn, hủy chuyến sau kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn, khi bão tuyết phủ trắng vùng Trung Tây và Ngũ Đại Hồ.

Tại sân bay O’Hare, Chicago, ông Don Herrian, 76 tuổi, đang chờ đợi chuyến bay trở về Oklahoma sau chuyến thăm gia đình ở Indianapolis dịp Lễ Tạ ơn. Chuyến bay đầu tiên của ông đã trễ ba tiếng, còn nối chuyến tại Chicago tiếp tục bị lùi thêm hai tiếng do ảnh hưởng của bão tuyết.

FlightAware ghi nhận 12.113 chuyến bay trễ và 1.424 chuyến hủy trên cả nước trong ngày 29-30/11 vì bão tuyết, giai đoạn cao điểm di chuyển sau Lễ Tạ ơn. Các sân bay Chicago, New York, Boston, Des Moines, Fort Lauderdale và Detroit bị ảnh hưởng nặng nhất từ đợt bão tuyết.

Sân bay Des Moines bang Iowa phải ngừng hoạt động trong thời gian ngắn sau khi một máy bay của Delta Connection trượt khỏi đường băng khi hạ cánh từ Detroit do băng giá. Toàn bộ 54 hành khách đều an toàn và được đưa về nhà ga bằng xe buýt. Cơ quan An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB) đang điều tra sự cố.

Máy bay hãng Delta Connection chở 54 người trượt khỏi đường băng tại Des Moines, bang Iowa, ngày 29/11. Ảnh: ABC

Sân bay O’Hare ghi nhận tuyết phủ dày hơn 21 cm trong ngày 29/11, mức cao nhất từng được ghi nhận trong tháng 11 hàng năm và vượt mức kỷ lục 20 cm từ năm 1951.

Tính đến tối 30/11, khoảng 300 chuyến bay bị hủy và 1.600 chuyến trễ tại sân bay này. Hàng loạt sân bay khác như Ronald Reagan Washington hay Minneapolis–Saint Paul phải triển khai các biện pháp khử băng máy bay.

Tại Michigan, tuyết rơi dày hơn 30 cm, buộc hàng trăm nhà thờ khuyến cáo giáo dân ở nhà. Bang Wisconsin ghi nhận hơn 6.000 hộ mất điện. Tại Detroit, hơn 400 chuyến bay bị trễ và hơn 45 chuyến bị hủy trong tối 30/11.

Đợt bão tuyết diện rộng tràn qua Colorado và vùng Trung Tây của Mỹ gây ra hàng loạt vụ tai nạn giao thông đường bộ. Tại bang Indiana, tuyết rơi dày gây khiến 45 xe đâm nhau liên hoàn trên cao tốc I-70. Tại Colorado, cảnh sát ghi nhận hai vụ tông xe liên hoàn với tổng cộng hơn 50 phương tiện chỉ trong vòng 15 phút, đều do đường trơn và tầm nhìn kém.

Tuyết phủ trắng sân bay quốc tế O'Hare tại Chicago ngày 30/11. Ảnh: AP

Ngành hàng không Mỹ cũng đang chao đảo khi FAA yêu cầu triệu hồi hàng nghìn máy bay Airbus A320 để cập nhật phần mềm. Điều này khiến hãng JetBlue phải hủy khoảng 170 chuyến, tương đương 7% lịch bay ngày 30/11, để cập nhật phần mềm cho các dòng A320 và A321. Spirit và Frontier xác nhận một số máy bay của họ cũng nằm trong diện yêu cầu và đã xử lý xong trong cuối tuần.

Trong khi vùng Ngũ Đại Hồ đang giảm tuyết rơi, cơ quan khí tượng Mỹ cảnh báo một cơn bão mới đang hình thành và có thể đổ tới 30 cm tuyết lên vùng đông bắc nước này trong ngày 2/12, tiếp tục kéo dài chuỗi ngày giao thông hỗn loạn sau kỳ nghỉ Tạ ơn.

Tại sân bay O’Hare, hành khách Will Barney, 25 tuổi, cho biết chuyến bay của anh đã bị hoãn ba lần. "Lễ Tạ ơn, rồi tuyết rơi, rồi tắc đường. May mà chính phủ không đóng cửa nữa", anh nói khi tìm chỗ ngồi tạm giữa hành lang nhà ga.

Thanh Danh (Theo AP, CBS, ABC)