Hàng nghìn cảnh sát truy bắt nhóm tra tấn, phi tang xác con bạc

Trinh sát thuộc nhiều đơn vị khắp cả nước ra quân truy bắt nhóm sát hại dã man, phi tang xác một người Việt Nam thua bạc xuống sông ở Campuchia.

Khoảng 6h30 ngày 2/12/2024, người dân tại ấp Tà Chan, phường Ba Tì, thành phố BaVet, tỉnh Svay Riêng, Vương quốc Campuchia, phát hiện trên sông có một thi thể nam giới bị trói hai tay, hai chân.

Trước thông tin này, trung tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cảnh sát Hình sự Bộ Công an (C02), xin ý kiến lãnh đạo Bộ, chỉ đạo Phòng Trọng án phối hợp với Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia, Công an tỉnh Tây Ninh rà soát.

Nạn nhân được xác định là anh Trương Văn Hoan (42 tuổi, quê huyện Mỹ Đức, Hà Nội trú tại tỉnh Bình Dương), thường xuyên sang Campuchia đánh bạc. Việc điều tra án mạng đã giúp phát hiện ra một băng nhóm người Việt Nam chuyên hoạt động phạm tội tại Campuchia.

Chúng cho đồng hương vay tiền với lãi suất cao để đánh bạc trong casino tại Campuchia. Khi con nợ thua hết tiền, chúng sẽ bắt, trói, yêu cầu gọi điện thoại cho người thân ở Việt Nam trả tiền hộ, nếu không sẽ bị tra tấn, thậm chí giết hại.

Tài liệu trinh sát thu thập được về băng nhóm tội phạm lúc này rất mỏng. Các nghi phạm đều dùng tên giả, thay đổi số điện thoại, nơi ở liên tục. Chúng lại phạm tội xuyên quốc gia, gây án ở nước bạn nên công tác điều tra gặp nhiều trở ngại. Hiện trường gần như không còn dấu vết.

Đoàn công tác của C02 làm việc với cảnh sát Campuchia để phối hợp điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Chắp vá thông tin thu thập được, trinh sát dựng lên chân dung kẻ cầm đầu là Ngô Phi Long, 31 tuổi, trú tại tỉnh Bình Dương. Các đồng phạm có Nguyễn Hoàng Long (36 tuổi), Nguyễn Văn Tuấn (36 tuổi), Lê Văn Chung (28 tuổi), Nguyễn Văn Phương (31 tuổi), đều quê tại huyện Mỹ Đức, Hà Nội, cư trú tại Bình Dương và một số tỉnh phía Nam.

Do sau gây án, các nghi phạm trốn về nước nên C02 phối hợp với Công an Hà Nội, Nghệ An, TP HCM, Bình Dương, Lâm Đồng, Bình Thuận, Khánh Hòa, Phú Yên để cùng truy bắt.

Toàn bộ trinh sát của Phòng Trọng án được huy động vào cuộc. Các địa phương và đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an cũng triển khai tối đa quân số có thể để tạo thế gọng kìm. "Điển hình, Công an tỉnh Bình Thuận đã huy động 130 tổ công tác liên ngành cùng cảnh sát giao thông từ tỉnh đến xã. Tổng số người tham gia lên đến hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ", trinh sát Phòng Trọng án kể.

Nghi phạm đầu tiên bị nhắm đến là Hoàng Long, có dấu hiệu đang lẩn trốn ở một tỉnh miền Trung cùng bạn gái. Lần theo dấu vết, trinh sát tìm ra Long tại một nhà nghỉ ở thành phố Vinh, Nghệ An.

Long khai sau khi gây án đã cùng đồng bọn bỏ trốn từ Campuchia về Việt Nam, chia nhau trốn khắp nơi. Long vứt bỏ sim, điện thoại cũ để tránh bị phát hiện. Tổ công tác sau đó lần lượt bắt các nghi phạm còn lại.

Kẻ cầm đầu Ngô Phi Long lúc bị bắt. Ảnh: Công an cung cấp

Theo kết quả điều tra, đầu tháng 4/2024, Phi Long tổ chức hoạt động tín dụng đen tại các casino ở Campuchia. Phi Long giao Hoàng Long và Nguyễn Mạnh Hải (34 tuổi) cầm đầu hai nhóm người Việt để kết nối với các con bạc cần vay tiền. Mỗi lần cho vay từ 50 đến 200 triệu đồng, thời hạn 3 ngày, cắt lãi trước 10%.

Nhằm không để người vay trốn mất, băng nhóm này thuê phòng trọ gần khu casino Mộc Bài để thuận tiện làm nơi giám sát. Với người vay, chúng chỉ định đến đánh bạc tại nơi này để dễ giám sát. Nếu thắng, chúng thu 15% tiền thắng, người nào thua hết tiền sẽ bị đưa về phòng trọ để giam lỏng, đe dọa, ép gọi điện về nhờ thân nhân trả nợ thay.

Ngày 29/11/2024, anh Hoan và vợ sang Campuchia để đánh bạc tại các casino gần cửa khẩu Thọ Mo, tỉnh Long An và thua hết số tiền mang theo. Thông qua môi giới, anh Hoan vay 100 triệu đồng của nhóm Long rồi được dẫn đến casino Mộc Bài để tiếp tục sát phạt.

Do thua hết số tiền đã vay, anh Hoan bị nhóm của Long đưa về nhà trọ ở khu Titan do người Trung Quốc quản lý, cách casino Mộc Bài khoảng 500 m để giam giữ. Khi bị đưa về đây, anh Hoan lại bị lộ ra đang nợ 200 triệu đồng chưa trả trước đó.

Hiện trường phi tang xác ở Campuchia. Ảnh: Công an cung cấp

Trinh sát xác định trong căn phòng trọ, nhóm của Long ép anh Hoan gọi điện về cho vợ đề nghị trả tiền thay. Đồng thời, chúng gọi điện đe dọa những người thân khác của anh, yêu cầu trả 100 triệu tiền gốc và 20 triệu tiền lãi, nếu không nạn nhân sẽ bị giết.

Đến sáng 1/12/2024, anh Hoan tìm cách bỏ trốn và bị bảo vệ tòa nhà Titan bắt lại. Nhóm của Long phải nộp phạt 5.000 USD vì gây rối trong khu Titan, đồng thời không cho giữ người tại đây nên bực tức.

Tối cùng ngày, anh Hoan bị nhóm của Long trói, đưa đi bàn giao cho nhóm của Mạnh Hải để xử lý tiếp. Trên đường đi, anh Hoan la hét, vùng vẫy nên bị chúng đánh, dán miệng, buộc chân tay. Thấy con nợ vẫn la hét chống đối, Phi Long cầm dao gây án.

Đến điểm hẹn ở khu vực gần cây xăng đỏ, ngã ba thành phố Bavet, tỉnh Svay Riêng, hai nhóm đổi xe cho nhau để bàn giao anh Hoan, di chuyển về nhà nghỉ Blue Star trên đường Woatoloc cùng thành phố. Khoảng 30 phút sau, chúng thông tin cho nhau biết nạn nhân đã chết.

Long gọi điện cho đồng bọn lái ôtô chở xác nạn nhân về phía cửa khẩu Tho Mo, vứt xuống sông đoạn thuộc ấp Tà Chan, phường Ba Tì, thành phố Bavet để phi tang. Chiếc chăn mỏng đẫm máu quấn nạn nhân cùng con dao gây án bị vứt dọc đường.

Trần Ngọc Bình, tức Bình "Đen", lúc bị bắt. Ảnh: Công an cung cấp

Rạng sáng 2/12/2024, nhóm của Long trốn về nhà anh ta ở Bình Dương. Tại đây, Long dặn đồng bọn xóa nhóm Telegram, tắt điện thoại và cho tiền để bỏ trốn.

Ngày 25/12/2024, vợ nạn nhân đến công an trình báo, cùng các tài liệu liên quan việc anh Hoan bị bắt giữ, sát hại.

Hiện, C02 đã khởi tố, tạm giam Phi Long, Hoàng Long, Tuấn, Chung, Phương để điều tra tội Giết người, Cướp tài sản và Bắt, giữ người trái pháp luật. Hải và Bình bị điều tra tội Cướp tài sản và Bắt, giữ người trái pháp luật.

Cảnh sát yêu cầu các nghi phạm còn lại đang lẩn trốn ra trình diện.

Phạm Dự