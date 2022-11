Hàng nghìn bạn trẻ tham gia chuỗi sự kiện của GO!

Trung tâm thương mại GO! vừa kết hợp với tựa game "ăn khách hàng đầu" Liên Quân Mobile tạo ra sân chơi thú vị cho giới trẻ tại 9 tỉnh, thành.

Chuỗi sự kiện "S-Dreamer - Khám phá vũ trụ Liên Quân tại GO!" mừng sinh nhật Liên quân 6 tuổi diễn ra tại trung tâm thương mại GO! trải dài khắp 9 tỉnh thành (Lào Cai, Thái Bình, Thái Nguyên, Buôn Ma Thuột, Quy Nhơn, Bà Rịa, Bến Tre, Trà Vinh, Cần Thơ) đã diễn ra thành công. Chương trình thu hút đông đảo khách hàng ở mọi lứa tuổi tham dự, đặc biệt là được giới trẻ của các địa phương hưởng ứng.

Chuỗi sự kiện "S-Dreamer - Khám phá vũ trụ Liên quân tại GO!" thu hút sự chú ý của khách hàng tới mua sắm, trải nghiệm. Ảnh: GO!

Lần đầu tiên đồng hành cùng Liên Quân Mobile, chuỗi Trung tâm thương mại GO! thành công trong việc mang đến một sân chơi bổ ích, tạo môi trường cho các bạn trẻ vừa trải nghiệm các trò chơi thú vị, vừa có thêm cơ hội giao lưu, kết bạn. Khi ghé GO! trong suốt thời gian diễn ra sự kiện, khách hàng của GO! còn được tham gia làm các nhiệm vụ đơn giản và nhận nhiều phần quà có giá trị tại booth như: thử thách tay súng diệt thần, chụp hình check-in tại sảnh...

Ngoài ra, GO! còn dành nhiều tâm sức đầu tư cho sự kiện, với dàn thiết bị hiện đại, màn hình lớn... tại các tỉnh tổ chức Big Offline cộng đồng. Các game thủ Liên Quân có thể lập team 5 người đăng ký tham dự giải đấu showmatch và tham gia lễ hội hóa trang với những bộ trang phục cosplay nhân vật tướng Liên quân yêu thích cùng loạt quà tặng hấp dẫn.

GO! liên tục tổ chức các chuỗi sự kiện dành cho giới trẻ. Ảnh: GO!

Chị Như Quỳnh, quản lý Trung tâm thương mại GO! Quy Nhơn, cho biết: "Từ khi diễn ra sự kiện, GO! lúc nào cũng đông đúc các bạn trẻ tới vui chơi và check-in tại booth Liên Quân. Đây xem như là thành công lớn đối với trung tâm thương mại GO! tại Quy Nhơn cũng như các tỉnh thành khác. Chúng tôi chắc chắn còn mang đến cho quý khách hàng những sự kiện độc đáo và trải nghiệm thú vị khác trong thời gian tới".

Bên cạnh tổ chức các chương trình hay dành cho mọi lứa tuổi, đặc biệt là nhiều sự kiện hướng đến bạn trẻ, GO! còn chú trọng đến diện mạo ấn tượng. Nhiều khu vực của trung tâm thương mại "khoác" lên mình lớp áo mới mang sắc đỏ trẻ trung và năng động cùng cơ sở vật chất hiện đại và tiện ích. Khu vực nghỉ chân, bãi giữ xe, Wi-Fi miễn phí, xe đẩy, giỏ hàng, túi xách... đều được nâng cấp đến từng chi tiết nhỏ, mang đến sự hài lòng cjp khách hàng. GO! còn đem đến cho khách hàng không gian mua sắm tuyệt vời, phục vụ tất cả nhu cầu mua sắm - ăn uống - vui chơi - học tập - phát triển bền vững của mọi nhà.

Trong năm 2023, toàn bộ các Big C sẽ chuyển thành GO! với diện mạo tươi mới. Ảnh: GO!

Dự kiến đến năm 2023, toàn bộ các Big C sẽ đều chuyển thành GO!. Những thay đổi mang tính chiến lược với những mặt hàng phong phú, bán với giá rẻ, hợp lý, cải tiến bố trí hàng hóa, tiện ích dịch vụ đi kèm, hứa hẹn sẽ mang đến những tiện ích và trải nghiệm mua sắm tuyệt vời hơn cho khách hàng. Đây là cuộc tái định vị thương hiệu lớn, quy mô nhất của thương hiệu bán lẻ này tại Việt Nam.

Trong 5 năm tiếp theo, Tập đoàn Central Retail tại Việt Nam sẽ tiếp tục mở rộng các kênh bán lẻ của mình tại 55/63 tỉnh thành, tăng từ 29/63 tỉnh thành như hiện tại, mang đến nhiều giá trị cũng như nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân Việt.

