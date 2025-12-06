Hàng New Zealand sang UAE tăng mạnh nhờ hiệp định thương mại

New ZealandEmirates SkyCargo cho biết việc xóa bỏ thuế quan và đơn giản hóa thủ tục hải quan là động lực thúc đẩy tăng trưởng vận tải hàng hóa dễ hỏng.

Emirates SkyCargo cho biết nhu cầu vận chuyển hàng New Zealand đi UAE tăng mạnh sau khi Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện (CEPA) giữa hai nước có hiệu lực từ tháng 8.

Hãng hàng không Dubai nhấn mạnh hiệp định này xóa bỏ thuế quan và đơn giản hóa thủ tục hải quan, giúp các mặt hàng nông thủy sản cao cấp như tôm hùm Christchurch, thịt cừu Hawke's Bay, anh đào Central Otago hay lan Auckland ngày càng phổ biến tại thị trường Trung Đông.

Emirates SkyCargo tăng chuyến, vận chuyển nông thủy sản New Zealand sang UAE. Ảnh: Emirates SkyCargo

Emirates hiện khai thác hai chuyến bay hàng ngày giữa New Zealand và Dubai bằng tàu bay A380, gồm một chuyến thẳng từ Auckland và một chuyến từ Christchurch quá cảnh Sydney. Ngoài ra, hai chuyến hàng hóa cũng được thực hiện mỗi tuần đến sân bay Auckland.

NZ Bloom, nhà xuất khẩu hoa tươi, cho biết nhu cầu lan New Zealand tại Dubai tăng trung bình 50% mỗi năm trong hai mùa gần đây và dự kiến tăng hơn nữa sau khi CEPA có hiệu lực. Chủ sở hữu David Ballard nhận định: "Dubai là thị trường tăng trưởng quan trọng, UAE trở thành trụ cột cho hoạt động kinh doanh của chúng tôi".

Emirates SkyCargo giúp xuất khẩu gần 10.000 tấn hàng dễ hỏng từ New Zealand mỗi năm. Wayne Turkington, quản lý hàng hóa Emirates tại New Zealand, nhận định CEPA mở ra cơ hội tăng trưởng lớn, đồng thời giúp các nhà xuất khẩu cạnh tranh tốt hơn trên thị trường toàn cầu.

