Hãng Mỹ đổ tiền vào xe xăng

General Motors (GM) đã công bố khoản đầu tư mới trị giá 550 triệu USD, một phần trong khoản gần 5,5 tỷ USD dành cho việc mở rộng sản xuất trên toàn mạng lưới.

Khoảng 250 triệu USD trong số tiền này sẽ được chuyển đến Trung tâm kim loại Parma của GM tại Ohio, một cơ sở đóng vai trò then chốt trong xương sống sản xuất của công ty. Khoản tài trợ bổ sung này sẽ hỗ trợ tăng sản lượng dập và lắp ráp kim loại tấm.

Bán tải dùng động cơ đốt trong Chevrolet Silverado là một trong những sản phẩm bán chạy nhất của GM tại Mỹ. Ảnh: Reeder Chevrolet

Hiện nhà máy Parma sản xuất hơn 100 triệu bộ phận mỗi năm và xử lý hơn 400 tấn thép mỗi ngày. Nhà máy này cung cấp linh kiện cho nhiều loại xe GM được sản xuất trên khắp Bắc Mỹ, khiến đây trở thành một trong những hoạt động năng suất nhất của công ty.

Ngoài Ohio, GM đang phân bổ 300 triệu USD cho nhà máy Romulus sản xuất hệ thống đẩy gần Detroit. Việc nâng cấp này sẽ mở rộng sản lượng hộp số tự động 10 cấp của công ty, loại hộp số tương tự trang bị trên các xe bán tải và SUV cỡ lớn.

Nhu cầu thay đổi của người tiêu dùng đã buộc GM phải thực hiện những thay đổi đáng kể về sản xuất. Nhà máy lắp ráp Orion của hãng đã ngừng hoạt động kể từ năm 2023 và ban đầu được tái cơ cấu để sản xuất xe bán tải điện, nhưng giờ đây sẽ thay thế bằng việc sản xuất các mẫu Chevrolet Silverado, GMC Sierra và Cadillac Escalade chạy xăng.

Ngoài ra, GM đã xác nhận việc sản xuất Chevrolet Blazer chạy xăng sẽ được chuyển từ Mexico đến nhà máy Spring Hill ở Tennessee vào năm 2027.

Tại đây, mẫu xe này sẽ gia nhập dây chuyền sản xuất cùng Cadillac XT5, Lyriq và Vistiq, một dấu hiệu nữa cho thấy mặc dù tương lai xe điện của GM vẫn đang chuyển động, dòng xe chạy xăng hiện tại của hãng vẫn còn rất phát triển.

Mỹ Anh (theo Carscoops)