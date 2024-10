Hãng Mỹ bán nhiều xe điện hóa hơn xe xăng tại Trung Quốc

Lần đầu tiên, General Motors bán nhiều xe điện và hybrid hơn ôtô chạy xăng tại thị trường lớn nhất thế giới, trong quý III.

General Motors (GM) đạt cột mốc quan trọng khi lần đầu tiên bán xe điện (EV) và hybrid sạc điện (PHEV) tại Trung Quốc nhiều hơn so với số xe động cơ đốt trong. Trong quý III, các mẫu xe điện hóa của GM chiếm 53% tổng doanh số.

GM và các liên doanh đã giao hơn 426.000 xe tại Trung Quốc trong ba tháng vừa qua, tăng 14% so với quý II. Trong đó, hơn 224.000 là EV và PHEV.

Wuling Hongguang Mini EV - xe điện thuộc liên doanh SAIC-GM-Wuling. Ảnh: Sina

Doanh số xe năng lượng mới (NEV) của GM tăng 60,7% so với 2023 và tăng 14,3% so với quý II, đạt tốc độ tăng trưởng cao nhất kể từ quý III/2022. Tuy nhiên, tổng doanh số vẫn giảm 21% so với 2023 do dòng xe chạy xăng ngày càng ít phổ biến tại Trung Quốc.

Trong đó, liên doanh SAIC-GM-Wuling chiếm tới 77% tổng doanh số quý III của hãng tại Trung Quốc, với 328.000 xe. Các mẫu EV nhỏ gọn của liên doanh này, bao gồm Wuling Hongguang Mini EV và Wuling Bin Guo EV, đạt hơn 130.000 xe.

Cùng thời điểm, các thương hiệu con của GM là Chevrolet bán được 8.000 xe, Cadillac là 21.000, và Buick 67.000, với tổng doanh số của cả ba thương hiệu này chưa đến 100.000.

GM không phải là hãng duy nhất gặp khó khăn tại thị trường ôtô lớn nhất thế giới. Hãng Đức BMW vừa thông báo giảm dự báo cả năm 2024 sau khi doanh số giảm 30%. Nhiều hãng khác như Mercedes, Volkswagen, Honda và Toyota cũng đang phải đối mặt với thách thức tương tự.

Các nhà sản xuất EV Trung Quốc như BYD đang chiếm ưu thế với các mẫu xe giá rẻ như Seagull, với mức khởi điểm dưới 10.000 USD. Seagull là mẫu EV bán chạy nhất tại Trung Quốc vào tháng 8 với gần 41.000 chiếc bán ra. Tháng 9, BYD bán thêm được 43.425 chiếc Seagull.

Cũng riêng trong tháng 9, BYD bán hơn 410.000 chiếc NEV, và cũng là tháng thứ 4 liên tiếp hãng đạt doanh số kỷ lục.

Mỹ Anh