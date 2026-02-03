Hãng máy lọc không khí Winix đến Việt Nam

Carpa Việt Nam phân phối các dòng máy lọc không khí Winix chính hãng, từng bước giới thiệu đến người dùng các dòng sản phẩm, công nghệ hàng đầu của hãng Hàn Quốc.

Winix, thương hiệu máy lọc không khí thành lập năm 1973 tại Hàn Quốc đã chính thức có mặt tại thị trường trong nước, thông qua Công ty cổ phần thương mại Carpa Việt Nam. Sự hiện diện của hãng máy lọc không khí này mang đến cho người dùng nhiều lựa chọn hơn, trong bối cảnh chất lượng không khí tại đô thị ngày càng được quan tâm.

Máy lọc không khí Winix trong không gian sống. Ảnh: Winix

Đại diện Carpa Việt Nam cho biết, việc phân phối chính hãng sản phẩm Winix tại Việt Nam nằm trong chiến lược mở rộng thị trường tại châu Á, sau khi hãng đã có những thành công tại Mỹ, Nhật Bản và Australia. Điểm nhấn công nghệ trên các dòng sản phẩm Winix là công nghệ PlasmaWave với cơ chế tạo ion dương và âm, trung hòa các tác nhân gây ô nhiễm như vi khuẩn, virus, không tạo ozone gây hại.

Máy lọc không khí Winix hướng đến bảo vệ sức khỏe và nâng tầm không gian sống. Ảnh: Winix

Kết hợp hệ thống lọc đa tầng True Hepa, các dòng máy của Winix có thể loại bỏ bụi mịn, phấn hoa, lông thú, hứa hẹn mang lại không khí trong lành ở không gian sống. Nhiều dòng sản phẩm của hãng này đạt chứng nhận từ các tổ chức như AHAM (Mỹ), ECARF (châu Âu) và Allergy UK (Anh).

Sản phẩm Winix hướng đến nhóm người dùng hiện đại, quan tâm chất lượng không khí trong gia đình. Ảnh: Winix

Winix định hướng các dòng sản phẩm của hãng hướng đến nhóm khách hàng hiện đại, những người quan tâm chất lượng không khí và bảo vệ sức khỏe gia đình. Trong thời gian tới, Carpa Việt Nam dự kiến mở rộng danh mục sản phẩm, đồng thời nâng cao nhận thức của người dùng về chất lượng không khí.

"Với nền tảng công nghệ vững chắc và uy tín toàn cầu, Winix kỳ vọng sẽ mang đến giải pháp lọc không khí chuẩn Hàn Quốc cho các gia đình đô thị tại Việt Nam", đại diện nhà phân phối nói.

(Nguồn: Carpa Việt Nam)