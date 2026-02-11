Hãng máy lạnh duy nhất trên sàn lãi kỷ lục 5 năm liên tiếp

Nagakawa - doanh nghiệp điện máy duy nhất trên sàn chứng khoán - có lợi nhuận gần 33 tỷ đồng năm ngoái, nối dài chuỗi 5 năm liên tiếp lãi kỷ lục.

Báo cáo tài chính quý IV/2025 của Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa (NAG) cho thấy doanh thu cả năm đạt hơn 3.299 tỷ đồng, tăng hơn 21% so với năm trước đó. Trừ đi giá vốn, công ty có lợi nhuận gộp hơn 309 tỷ đồng, tăng hơn 8%.

Thị trường trọng điểm của Nagakawa tiếp tục là miền Bắc khi khu vực này chiếm gần 72% tổng doanh thu năm trước. Miền Nam đóng góp 24%, phần nhỏ còn lại là thị trường miền Trung.

Lợi nhuận sau thuế cả năm đạt khoảng 32,8 tỷ đồng, cao hơn năm 2024 khoảng 18%. Đây là mức lãi cao nhất trong lịch sử hoạt động hơn 20 năm của doanh nghiệp. Từ năm 2021 đến nay, Nagakawa liên tục thiết lập kỷ lục lợi nhuận mới qua mỗi năm.

Ban lãnh đạo công ty cho biết thời gian qua đã triển khai rộng rãi các chương trình về chính sách giá, chiết khấu, dịch vụ sau bán hàng... nên sản lượng tiêu thụ tăng lên. Mặt khác, giá nhập đầu vào giảm và công ty cũng thực hiện tốt việc tiết kiệm chi phí cũng hỗ trợ cho sự tăng trưởng của lợi nhuận.

Năm 2025, họ đề ra mục tiêu có 2.940 tỷ đồng doanh thu và 35 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Như vậy, NAG vượt 12% chỉ tiêu doanh thu nhưng họ còn cách kế hoạch lợi nhuận khoảng 6%.

Tính đến cuối năm trước, công ty có tổng tài sản hơn 2.226 tỷ đồng, cao hơn 23% so với đầu năm. Mục lớn nhất là hàng tồn kho, chiếm hơn 861 tỷ đồng. Ngoài ra, NAG còn có hơn 246 tỷ tiền và các khoản tương đương, hơn 242,5 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng.

Nợ phải trả ghi nhận gần 1.749 tỷ đồng, tăng hơn 27%. Chiếm phần lớn là vay nợ tài chính ngắn hạn với gần 1.511 tỷ đồng. Các khoản vay đều được thuyết minh nhằm bổ sung vốn lưu động, phục vụ sản xuất kinh doanh.

Nhân viên bán hàng đang tư vấn sản phẩm máy lạnh tại một cửa hàng điện máy. Ảnh: NAG

Tập đoàn Nagakawa là một trong những đơn vị sản xuất điện máy nội địa tiên phong từ năm 2002 với sản phẩm chủ lực là điều hòa không khí (máy lạnh), thường chiếm 70% doanh thu. Ngoài ra, họ còn kinh doanh thêm các thiết bị nhà bếp và sản phẩm điện gia dụng. Đây cũng là đơn vị duy nhất trong ngành đang niêm yết cổ phiếu trên sàn, tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).

Lãnh đạo Nagakawa nhiều lần cho biết rủi ro thường trực của công ty là sự cạnh tranh "vô cùng khốc liệt" với 100 hãng điều hòa. Doanh nghiệp luôn có biên lợi nhuận ròng thấp do giảm giá bán trước sức ép từ hàng giá rẻ Trung Quốc. Ngoài ra, để tăng doanh số, hãng này cũng phải đánh đổi bằng các khoản chi lớn cho tiếp thị, trong khi mạng lưới kênh phân phối hạn chế, nhất là ở các hệ thống bán lẻ điện máy lớn.

Theo báo cáo của Research & Market, Việt Nam là một trong những thị trường máy lạnh lớn nhất châu Á, ước đạt 2,9 tỷ USD trong năm 2025. Bên cạnh máy điều hòa dân dụng, sự phát triển của ngành công nghiệp kéo theo nhu cầu điều hòa cho các công trình văn phòng, trung tâm thương mại, bệnh viện, nhà xưởng... Hiện tại, Nagakawa lựa chọn điều hòa thương mại là thị trường ngách trọng điểm để giành thị phần.

Tất Đạt