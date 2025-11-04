Hãng máy lạnh duy nhất trên sàn chứng khoán lãi kỷ lục

Nagakawa, doanh nghiệp bán máy lạnh duy nhất niêm yết trên sàn, lãi hơn 30 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm, mức kỷ lục trong lịch sử hoạt động.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất vừa công bố, Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa (NAG) có doanh thu gần 552 tỷ đồng trong quý III, tăng gần 39% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 4,5 tỷ đồng, gấp 3,5 lần.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh nghiệp này có hơn 2.414,7 tỷ đồng doanh thu và hơn 30,4 tỷ đồng lãi sau thuế. Cả hai cải thiện lần lượt 13% và 19% so với cùng kỳ năm trước. Đây cũng là mốc lợi nhuận kỷ lục của Nagakawa trong lịch sử hoạt động. Từ năm 2020, công ty liên tục cải thiện mức lãi sau mỗi năm.

Nhìn chung NAG ghi nhận lợi nhuận cao hơn ở nửa đầu năm. Ban lãnh đạo cho biết ngay từ đầu năm, công ty đã tung ra các chương trình bán hàng dẫn đến sản lượng tiêu thụ của máy lạnh năm nay tăng cao hơn 6 tháng đầu năm trước gần 57%. Sang quý III, nhờ mở rộng thêm thị trường kết hợp chính sách bán hàng đã giúp doanh thu cải thiện chung 39%.

Mặt khác, họ cũng thực hiện các chính sách tiết kiệm chi phí quản lý và bán hàng giúp cải thiện lợi nhuận. Nagakawa cũng kiểm soát giá vốn và tận dụng tốt xu hướng giảm giá đầu vào.

Năm nay, họ đề ra mục tiêu có 2.940 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng gần 8%. Lợi nhuận sau thuế kỳ vọng đạt 35 tỷ đồng, tăng mạnh tới 30% so với năm trước. Như vậy sau 9 tháng, họ hoàn thành hơn 82% chỉ tiêu doanh thu và chỉ còn cách kế hoạch lợi nhuận kỷ lục khoảng 13%.

Một cục nóng điều hòa do hãng Nagakawa sản xuất. Ảnh: NAG

Tập đoàn Nagakawa là một trong những đơn vị sản xuất điện máy nội địa tiên phong từ năm 2002 với sản phẩm chủ lực là điều hòa không khí (máy lạnh), thường chiếm 70% doanh thu. Ngoài ra, họ còn kinh doanh thêm các thiết bị nhà bếp và sản phẩm điện gia dụng. Đây cũng là đơn vị duy nhất trong ngành đang niêm yết cổ phiếu trên sàn, tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).

Lãnh đạo NAG nhiều lần cho biết rủi ro thường trực của công ty là sự cạnh tranh "vô cùng khốc liệt" với 100 hãng điều hòa. Doanh nghiệp luôn có biên lợi nhuận ròng thấp do giảm giá bán trước sức ép từ hàng giá rẻ Trung Quốc. Ngoài ra, để tăng doanh số, hãng này cũng phải đánh đổi bằng các khoản chi lớn cho tiếp thị, trong khi mạng lưới kênh phân phối hạn chế, nhất là ở các hệ thống bán lẻ điện máy lớn.

Theo báo cáo của Research & Market, Việt Nam là một trong những thị trường máy lạnh lớn nhất châu Á, dự kiến đạt 2,9 tỷ USD trong năm 2025. Bên cạnh máy điều hòa dân dụng, sự phát triển của ngành công nghiệp kéo theo nhu cầu điều hòa cho các công trình văn phòng, trung tâm thương mại, bệnh viện, nhà xưởng... Hiện tại, Nagakawa lựa chọn điều hòa thương mại là thị trường ngách trọng điểm để giành thị phần.

Tất Đạt