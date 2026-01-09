Hãng máy hút bụi Trung Quốc ra mắt siêu xe điện 1.876 mã lực

Mẫu Nebula Next 01 concept được cho là có thể đạt tốc độ 100 km/h chỉ trong 1,8 giây, với 4 môtơ điện công suất gần 1.900 mã lực.

Trong nhiều tháng qua, hãng máy hút bụi Dreame cho thấy những cố gắng len lỏi vào thế giới ôtô qua những thông tin và hình ảnh về siêu xe dự kiến ra mắt ở CES 2026. Khi triển lãm điện tử tiêu dùng lớn nhất thế giới diễn ra, Dreame giữ lời hứa và mang các mẫu xe thật đến Mỹ.

Trong khi hình ảnh ban đầu cho thấy xe của hãng Trung Quốc giống siêu xe Pháp Bugatti Chiron. Nhưng ở Las Vegas, mẫu xe thực sự chỉ na ná Bugatti và giống Ferrari Maranello hơn.

Mẫu Nebula Next 01 của hãng máy hút bụi Trung Quốc Dreame tại CES 2026. Ảnh: Yanko Design

Mặc dù có những điểm tương đồng giữa hình dạng đường cong ở cột C trên chiếc xe của Dreame và Bugatti Brouillard, không có dấu hiệu của lưới tản nhiệt hình móng ngựa đặc trưng của Bugatti ở đầu xe.

Nebula Next 01 có 4 cửa, nhưng hình dáng tổng thể lại giống siêu xe hơn sedan. Body kit carbon phía dưới hầm hố cùng cánh gió kiểu xe đua trên nắp cốp cho thấy tiềm năng chinh phục đường đua thực sự.

Hỗ trợ cho những thủ thuật khí động học đó là hệ thống truyền động điện 4 mô-tơ sản sinh công suất 1.876 mã lực. Theo báo cáo, xe tăng tốc 0-100 km/h chỉ trong 1,8 giây, đạt hiệu suất tương đương với các siêu xe điện Trung Quốc khác như Yangwang U9 và Xiaomi SU7 Ultra, chưa kể đến bất kỳ siêu xe nào từ các thương hiệu lâu đời của châu Âu.

Siêu xe điện mới từ Trung Quốc mang bóng dáng siêu xe Ferrari. Ảnh: Dreame

Dreame còn có một thương hiệu thứ hai tên là Kosmera, cũng hé lộ thêm hai mẫu xe 4 cửa gầm thấp tại CES, một trong số đó trông như một phiên bản khác của Nebula Next 01.

Nebula Next 01 hiện vẫn chỉ là bản concept và chưa có nội thất, vì vậy nhiều thứ có thể thay đổi trước khi quá trình sản xuất được cho là bắt đầu vào cuối năm nay tại một nhà máy ở Berlin, Đức, gần nhà máy Gigafactory của Tesla. Đó là những gì CEO của công ty tuyên bố gần đây.

Mỹ Anh (theo Carscoops)