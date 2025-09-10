Hãng máy bay Trung Quốc nhận đơn hàng quốc tế lớn nhất từ trước đến nay

Air Cambodia vừa đặt 20 chiếc C909 của Comac, đánh dấu đơn hàng từ nước ngoài lớn nhất từ trước đến nay của hãng máy bay Trung Quốc.

Hãng hàng không Quốc gia Campuchia - Air Cambodia vừa ký biên bản ghi nhớ với Tập đoàn máy bay thương mại Trung Quốc (Comac) về việc đặt mua 10 tàu bay C909, kèm theo tùy chọn mua thêm 10 chiếc.

"Hai bên sẽ phối hợp chặt chẽ trong việc giới thiệu, hỗ trợ vận hành tàu bay và phát triển ngành hàng không", Comac nêu trong thông cáo.

Theo SCMP, đây có thể trở thành đơn đặt hàng của hãng bay nước ngoài lớn nhất từ trước đến nay của nhà sản xuất Trung Quốc. Với thỏa thuận trên, Campuchia là quốc gia thứ tư tại Đông Nam Á sẽ tiếp nhận máy bay Comac sau Indonesia, Lào và Việt Nam.

Tàu bay C909 của Comac. Ảnh: Reuters

C909 là tàu bay phản lực khu vực do Comac tự nghiên cứu phát triển từ năm 2002, tên gọi trước đây là ARJ21. Tàu bay này có sức chứa 78 đến 97 chỗ ngồi, phục vụ cho các hành trình 2.225 kkm đến 3.700 km. Nó sử dụng hai động cơ GE CF34-10A của Mỹ; các thiết bị bay, hạ cánh của Liebherr (Đức).

Tại Trung Quốc, Chengdu Airlines là hãng hàng không đầu tiên nhận và khai thác thương mại tàu C909 từ năm 2016. Comac giao chiếc ARJ21 đầu tiên cho khách hàng quốc tế tại Indonesia vào năm 2022.

Đến hết năm ngoái, mẫu máy bay này đã thực hiện 194.000 giờ bay với hơn 135.000 lượt cất hạ cánh. Tại Đông Nam Á, TransNusa của Indonesia, Lao Airlines và Vietjet đang vận hành tàu C909 trên 15 chặng bay, kết nối 18 thành phố trong khu vực.

Đến đầu tháng 7, Comac đã bàn giao 166 chiếc C909 cho các hãng hàng không, phục vụ hơn 24 triệu lượt hành khách.

Bên cạnh máy bay phản lực này, nhà sản xuất Trung Quốc cũng đã đưa vào vận hành thương mại C919 - tàu bay thân hẹp với tham vọng cạnh tranh, để phá vỡ thế độc quyền trên thị trường hàng không thế giới của Airbus, Boeing. Với phân khúc tàu bay thân rộng, Comac đang nghiên cứu phát triển mẫu C929.

Anh Tú (theo SCMP)