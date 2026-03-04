Hàng loạt xe máy cố vượt đường tàu trước mặt CSGT

Nhiều người bất chấp sinh mạng lao qua đường tàu Video: Cục Cảnh sát giao thông

Tiếng còi báo hiệu có đoàn tàu sắp tới vang to, đèn trước rào chắn cũng đã chuyển đỏ, mặc cho lực lượng chức năng ra sức ngăn cản rất nhiều người đi xe máy vẫn cố gắng lao qua đường tàu. Đoạn video được cảnh sát giao thông ghi lại vào ngày 3/3 tại đường Ngọc Hồi, một trong những điểm giao cắt đông đúc dọc tuyến đường kéo dài từ ga Hà Nội đi xuống phía Nam.

Theo Cục CSGT, trong ngày 3/3, cả nước xử lý 143 trường hợp vi phạm tại đường ngang đường sắt, trong đó chủ yếu là xe máy với 120 trường hợp, 18 ôtô, 2 xe đạp và 3 người đi bộ. Trong số 143 trường hợp, có 131 ca xử lý trực tiếp, 12 ca phạt nguội. Tổng tiền phạt 135,3 triệu đồng.

Trong số 52 trường hợp vi phạm vượt đường ngang khi đèn đỏ đã bật, có 10 trường hợp cố tình vi phạm khi cần chắn đã hạ hoàn toàn. Theo Cục CSGT, đây là hành vi đặc biệt nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cao.

Cũng trên tuyến đường Ngọc Hồi, hôm 25/2, một xe tải cố băng qua đường tàu khi đèn báo hiệu đã bật sáng, barie đang hạ xuống. Hậu quả xe tải bị mắc trên đường ray, bị tàu đâm trúng. Tài xế tử vong tại chỗ, một người dân địa phương đa chấn thương vì cố giúp nâng barie.

Đoạn đường trong video, với đầy đủ biển cảnh báo nguy hiểm và rào chắn. Ảnh: Google Maps

Nếu như tai nạn giao thông trên đường bộ có thể tới từ nhiều tình huống bất ngờ, người điều khiển phương tiện hoàn toàn có thể chủ động khi đi qua những đoạn giao với đường sắt. Việc đơn giản là dừng lại quan sát hai bên trước khi di chuyển, chỉ tốn khoảng vài giây.

Nếu có đèn báo hiệu, rào chắn, bắt buộc dừng lại. Tốc độ của tàu là rất lớn và không thể phanh dừng như ôtô, vì vậy một khi lọt vào đường ray, rủi ro tai nạn, thương vong là rất lớn.

CSGT khuyến cáo người tham gia giao thông cần chủ động, kiên nhẫn, không nên vì vài phút nóng vội mà có thể trả giá bằng cả mạng sống. Trong thời gian tới lực lượng chức năng sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nhằm từng bước hình thành ý thức tự giác, văn hóa khi tham gia giao thông.

Khoảnh khắc tàu đâm container Tai nạn tàu đâm xe tải tại Ngọc Hồi hôm 25/2. Video từ camera an ninh.

Nguyên Vũ