Hàng loạt xe máy bị ngã vì dầu nhớt

Bình DươngDầu nhớt chảy xuống đường kéo dài khiến hàng loạt xe máy chạy qua bị té ngã gây thương tích cho nhiều người.

Tối 6/12, một vệt dầu xuất hiện trước cổng vào KCN Sóng Thần, TP Dĩ An khiến nhiều người chạy ngang bị ngã do trơn trượt. Cùng lúc này, đường ĐT 743 từ Ngã tư 550 lên giao với Mỹ Phước - Tân Vạn (TP Thuận An) vết dầu loang lổ rộng ra đường cũng khiến hàng chục người đi xe máy bị té.

Một nam thanh niên té ngã trước khu vực KCN Sóng Thần. Ảnh: Nguyễn Cường

"Tôi mới chạy qua thấy đông người nhưng vẫn không kịp thắng lại nên bị trượt xe một đoạn dài, may mà chỉ bị trầy da nhẹ ở tay", một nam sinh viên nói.

Không chỉ có ở khu vực cầu vượt Sóng Thần, ĐT 743 mà đường Mỹ Phước - Tân Vạn qua địa bàn TP Thuận An và TP Thủ Dầu Một cũng xuất hiện tình trạng dầu nhớt đổ xuống đường. Nhiều xe máy đi ngang liên tục gặp nạn.

Một thanh niên bị té bất tỉnh vì bị té ngã do dầu chảy ra đường. Ảnh: Nguyễn Cường

Lực lượng chức năng đã dùng cát rải lên các khu vực bị dầu nhớt nặng, lắp đặt các vật dụng cảnh báo để người dân tránh gặp nguy hiểm. Người dân gần khu vực có dầu nhớt cũng ra đường làm tín hiệu cho người đi xe máy chạy chậm lại.

Cảnh sát đang trích xuất camera để tìm xe làm hảy dầu nhớt xuống đường.

Phước Tuấn