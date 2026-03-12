Hàng loạt xe Honda khuyến mãi lệ phí trước bạ tháng 3

Mức giảm 50-100% lệ phí trước bạ được Honda áp dụng đồng loạt cho các mẫu xe, đi kèm ưu đãi hàng chục triệu đồng khi ‘thu cũ, đổi mới’.

Chương trình ưu đãi được Honda Việt Nam áp dụng trong tháng 3, mức giảm 50% lệ phí trước bạ cho City, CR-V L/G, BR-V L/G và HR-V phiên bản L. Mức giảm 100% lệ phí trước bạ áp dụng cho Civic e:HEV RS.

Ngoài ra, người dùng mua xe trả góp qua ngân hàng VPBank sẽ nhận mức lãi suất cố định 0% trong 12 tháng đầu với Civic e:HEV RS và 6,3% cho các dòng ôtô Honda khác.

Các dòng xe Honda trong một hành trình trải nghiệm. Ảnh: HVN

Với người dùng bán lại ôtô Honda cũ và lên đời các mẫu xe mới, hãng tặng thêm 30 triệu đồng (CR-V, Civic) hoặc 20 triệu đồng cho HR-V, BR-V, tại hệ thống nhà phân phối Honda ôtô chính hãng. Ưu đãi này áp dụng từ ngày 1/2 đến hết 30/4.

Các dòng xe Honda trong ưu đãi

Honda City phiên bản mới tại Việt Nam được hãng nâng cấp theo hướng thể thao và cá tính hơn, sở hữu gói công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn Honda Sensing trên toàn bộ các phiên bản. Các tính năng đáng chú ý gồm: bộ vành thiết kế mới, nội thất bọc da (bản RS và L), hệ thống kết nối Honda Connect (bản RS). Mẫu sedan cỡ B của Honda đoạt giải thưởng "Xe được yêu thích nhất phân khúc gầm thấp 500-700 triệu đồng", do Otofun tổ chức.

Honda City phiên bản cao cấp nhất trên đường phố. Ảnh: HVN

Honda CR-V thế hệ hiện tại ra mắt Việt Nam từ tháng 10/2023, thuộc thế hệ thứ 6. Các phiên bản xăng dùng động cơ 1.5 tăng áp, công suất 188 mã lực. Toàn bộ phiên bản CR-V đều có hệ thống hỗ trợ lái xe tiên tiến Honda Sensing. Đây là mẫu xe từng nhận hai giải thưởng "Ôtô của năm 2023" và "Ôtô của năm phân khúc crossover cỡ C" tại Car Awards do VnExpress tổ chức.

Ở thế hệ thứ 11, Civic mang đến trải nghiệm sedan thể thao đặc trưng DNA của Honda, với động cơ hybrid kết hợp hiệu suất và khả năng tiết kiệm nhiên liệu. Phiên bản Civic e:HEV RS dùng động cơ đốt trong 2.0 kết hợp mô tơ hybrid, công suất tối đa 200 mã lực. Đây là dòng xe nhận 2 giải thưởng "Xe triển vọng 2025" và "Xe được yêu thích nhất phân khúc gầm thấp 750 triệu – 1 tỷ đồng", do Otofun tổ chức.

Honda Civic e:HEV RS sử dụng động cơ hybrid. Ảnh: HVN

BR-V được hãng Nhật Bản thiết kế nhằm kết hợp dòng SUV cá tính và MPV đa dụng, lắp động cơ VTEC 1.5, công suất 119 mã lực. Xe có gói công nghệ Honda Sensing, cùng hệ thống quan sát làn đường Honda LaneWatch ở phiên bản L. BR-V đạt chứng nhận an toàn 5 sao trong thử nghiệm va chạm của ASEAN NCAP.

Với HR-V ra mắt hồi tháng 4/2025, đây là dòng xe vừa nhận giải thưởng Ôtô của năm toàn thị trường tại Car Awards do VnExpress tổ chức. Mẫu B-SUV trang bị động cơ hybrid (phiên bản e:HEV RS), khả năng tiết kiệm nhiên liệu hơn 30% so với xe xăng truyền thống. Ngoài ra, hãng vẫn duy trì động cơ xăng truyền thống trên bản L và G. Gói công nghệ Honda Sensing được trang bị trên toàn bộ các phiên bản.

Quang Anh