Hàng loạt vỉa hè trung tâm Thủ đô bị chiếm dụng

Xe máy xếp kín vỉa hè rộng khoảng một mét trên phố Tạ Hiện, quận Hoàn Kiếm, nơi thu hút nhiều khách du lịch nhất Thủ đô, chiều 21/2.

Nhiều năm nay, vỉa hè Hà Nội bị lấn chiếm làm chỗ để xe, kinh doanh. Giữa tháng 2, Ban Chỉ đạo liên ngành về công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội, trật tự đô thị do Công an Hà Nội làm thường trực (Ban chỉ đạo 197) ban hành kế hoạch tổng kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn.

Cơ quan chức năng sẽ kiểm tra, xóa bỏ các điểm hè phố, lòng đường bị chiếm dụng trái phép để làm nơi kinh doanh, trông giữ phương tiện, với phương châm "giành lại vỉa hè phong quang, sạch đẹp cho người đi bộ". Một tuần trước, quận Hoàn Kiếm mở chiến dịch đòi lại vỉa hè.