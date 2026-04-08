Hàng loạt trường học ở Huế 'khoác áo mới'

Sáng 7/4, Quỹ Hy vọng cùng Quỹ Người FPT vì cộng đồng, Công ty Nippon Paint Việt Nam, cùng Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo TP Huế, chính quyền địa phương đã khánh thành, bàn giao công trình sơn mới tại trường Mầm non Phú Lương. Cùng thời điểm, một số trường trên địa bàn TP Huế như Trường mầm non Hồng Trung, xã A Lưới cũng tổ chức lễ bàn giao.
Buổi lễ bàn giao công trình có sự chứng kiến của các em nhỏ đang theo học tại trường.
Không gian bên trong các phòng học được sơn màu xanh.
Cô giáo Đào Thị Bé, Hiệu trưởng Trường mầm non Phú Lương cho biết, nhờ sự hỗ trợ đồng hành của các đơn vị mà cơ sở vật chất của nhà trường được nâng cấp, khang trang hơn. Nằm ở vùng rốn lũ, hàng năm nhà trường chịu cảnh lũ lụt bủa vây, nước lũ tràn vào hư hỏng cơ sở vật chất. Người dân địa phương thuần nông, kinh tế còn khó khăn nên khó huy động từ nguồn xã hội hóa để xây dựng cơ sở vật chất.
Các em học sinh trường mầm non Phú Lương thoải mái vui đùa trong khuôn viên trường mới được sơn sửa, nâng cấp.
Nhân dịp này, Quỹ Người FPT vì cộng đồng đã trao 160 suất quà cho các em học sinh, tặng hai ti vi cho nhà trường phục vụ công tác giảng dạy.
Trường mầm non Quang Thái, xã Đan Điền với 268 học sinh rực vàng trong màu áo mới dưới ánh nắng.
Dự án Trường em thay áo mới được Quỹ Hy vọng thực hiện từ cuối năm 2025, với 10 công trình trường học được sơn mới và 10 công trình vệ sinh được sửa chữa cải tạo. Tổng giá trị tài trợ hơn 1,3 tỷ đồng với sự đồng hành của Công ty Nippon Paint Việt Nam, nguồn đóng góp một ngày lương của cán bộ nhân viên FPT (thông qua Quỹ Người FPT vì cộng đồng).
Trường Mầm non Phú Hồ, xã Phú Hồ có 200 học sinh. Không chỉ sơn mới, các mảng trần bung rơi cũng được sửa chữa hoàn thiện.
Trường Mầm non Hồng Thượng, xã A Lưới có hơn 50 học sinh. Cách đây vài tháng, lớp sơn hồng bạc màu loang nổ, nay "khoác lớp áo" hồng rực rợ, tạo niềm vui phấn khởi cho cả cô, trò và phụ huynh.
"Trường em thay áo mới" là dự án trong chương trình "Ánh sáng học đường" do Quỹ Hy vọng thực hiện nhằm cải tạo điều kiện học tập cho học sinh ở vùng khó khăn, bị ảnh hưởng bởi thiên tai.
Độc giả có thể đóng góp cho chương trình tại đây.
Võ Thạnh