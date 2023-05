Hàng loạt thiết bị rào chắn trên quốc lộ bị trộm

Gia LaiHàng trăm hộp đệm, bulông rào chắn trên quốc lộ 25, tỉnh lộ 668 và đường Đông Trường Sơn bị kẻ xấu lấy cắp, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Ngày 10/5, nhiều vị trí rào chắn mềm đoạn đèo Chư Sê (quốc lộ 25) đổ sập, xiêu vẹo do bị tháo bulông, ốc vít và hộp đệm (liên kết trụ với lan can). Một số đoạn kẻ gian để lại một vài thanh sắt ngang nên lan can chưa bị rời ra khỏi trụ.

Cơ quan chức năng cũng phát hiện, việc lấy cắp thiết bị rào chắn xảy ra ở tỉnh lộ 668 (thị xã Ayun Pa) và đường Trường Sơn Đông đoạn qua huyện Ia Pa và thị xã Ayun Pa. Thống kê trong vài trăm mét rào chắn có đến 700 hộp đệm (giá thị trường 22 -27.000 đồng một cái) bị mất.

Lan can bị đổ sập do bị tháo trộm hộp đệm, bulông trên đèo Chư Sê. Ảnh: Ngọc Oanh

Ông Đỗ Xuân Thắng, Hạt phó phụ trách Quản lý đường bộ Chư Sê, cho biết kẻ gian lấy cắp các thiết bị trên rào chắn vào ban đêm ở những đoạn đường vắng, ít người qua lại nên rất khó ngăn chặn. Họ lấy trộm các thiết bị này chỉ để bán sắt vụn.

Phó giám đốc Sở Giao thông vận tải Gia Lai Hà Anh Thái, cho biết rào chắn (hộ lan mềm) trên đường có tác dụng giảm bớt xung lực, tốc độ khi xe va chạm mạnh; đồng thời chúng cũng giúp ngăn phương tiện lao xuống vực, ra khỏi trục đường chính, giảm mức độ thiệt hại.

Các tấm hộ lan được liên kết qua trụ và bộ hộp đệm nhằm cố định, tăng độ chắc chắn cho hệ thống. Việc trộm cắp các bộ phận thuộc rào chắn trên các tuyến đường là hành vi phá hoại tài sản quốc gia, gây nguy hiểm cho các loại xe trên đường.

Một số đoạn kẻ gian để lại một vài thanh sắt ngang nên lan can chưa bị rời ra khỏi trụ. Ảnh: Ngọc Oanh

Cũng theo ông Thái, các phụ kiện hộp đệm, bulông giá trị không lớn nhưng nhà sản xuất chỉ làm nguyên bộ, theo từng dự án chứ không làm riêng lẻ. Do đó, khi bị mất cắp vài thiết bị không thể thay thế toàn bộ rào chắn mà phải tận dụng lại các thiết bị cũ. "Sở đã đề nghị chính quyền địa phương tuyên truyền, không để tái diễn việc này", ông Thái nói và cho biết nếu mức độ nghiêm trọng, sẽ đề nghị công an vào cuộc.

Trần Hóa