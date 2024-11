Hàng loạt tháp Chăm hư hại

Phần cửa ra vào bị rêu mốc phủ đen, nhiều mảng gạch bị ăn mòn.

Ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao du lịch Quảng Nam, cho biết tháp nam Khương Mỹ đang được trùng tu do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư. Các tháp giữa, bắc Chiên Đàn; Bằng An và tháp Sáng (phật Viện Đồng Dương) do Sở làm chủ đầu tư. Sau khi UBND tỉnh phê duyệt, dự án đã trình trình Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thẩm định.

Sau khi có ý kiến của Bộ, Sở tiến hành trùng tu, dự kiến hoàn thành cuối năm 2025. "Quảng Nam tập trung trùng tu các di tích Chăm nhằm nhằm phục hồi, ổn định lâu dài các cấu trúc, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị di tích", ông nói.