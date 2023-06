Hàng loạt ôtô, xe máy không thể mở khóa

Hà NộiKhi dừng lại trên ngã ba giữa phố Nguyễn An Ninh và phố Vọng, quận Hai Bà Trưng, nhiều tài xế ôtô, xe máy không thể mở khóa thông minh để khởi động xe.

Trưa 22/6, anh Nguyễn Quang Tùng đỗ ôtô trước số 315 phố Vọng, khi quay ra không thể mở khóa thông minh - loại khóa smartkey. Loay hoay hơn 10 phút, anh Tùng quyết định thay pin cho chìa khóa. "Nhưng vẫn không được, tôi định gọi xe cẩu tới mang đi sửa. Sau đó tôi thử dùng chìa khóa cơ thì mở cửa xe bình thường", anh Tùng kể.

Ôtô, xe máy không thể mở khoá từ trên phố trung tâm Hà Nội Nhiều người phải dắt bộ do không mở được khóa. Video: Việt An

Một số cửa hàng kinh doanh đã bị ảnh hưởng vì hiện tượng lạ này. Anh Lê Đình Hiếu, chủ quán cafe trên phố Vọng, cho biết tất cả khách sử dụng phương tiện có khóa thông minh không thể khởi động xe khi ra về. Sau khi tìm hiểu chỉ đoạn ngã ba Nguyễn An Ninh - Phố Vọng bị như vậy, quán đã khuyến cáo khách không khóa cổ xe. "Tuy nhiên, nhiều người lo mất an toàn và do quen tay khóa cổ xe, khi về phải dắt bộ hơn 10 m", anh Hiếu kể.

Địa điểm xảy ra hiện tượng lạ kéo dài khoảng 100 m, duy trì 10 ngày nay và chỉ ảnh hưởng đến phương tiện sử dụng khóa thông minh. Riêng sóng điện thoại, wifi vẫn sử dụng bình thường.

Cán bộ Cục Tần số vô tuyến điện dùng thiết bị kiểm tra ở phố Vọng chiều 22/6. Ảnh: Việt An

Từ phản ánh của người dân, chính quyền phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng đã nhờ Cục Tần số vô tuyến điện (Bộ Thông tin và Truyền thông) cùng Công an Hà Nội xuống kiểm tra.

Chiều 22/6, cán bộ Cục Tần số vô tuyến điện và Công an Hà Nội đã xuống dùng thiết bị đo cả ngoài đường lẫn trong nhà dân. Sau khi đo tại ba nhà, đoàn kiểm tra phát hiện nguồn gây nhiễu là thiết bị điều khiển từ xa vô tuyến để bật, tắt máy bơm nước tại một hộ gia đình ở phố Vọng.

Thiết bị này không rõ nguồn gốc, không có tem chứng nhận hợp quy; có chất lượng phát xạ không đảm bảo quy định trên tần số 433.9 MHz, băng thông 37.5Khz. Sau khi tắt thiết bị, các xe máy, ôtô đã có thể mở được khóa thông minh.

Việt An