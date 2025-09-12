Hàng loạt ôtô phải dừng nhường xe khách chuyển làn ẩu

Hà NộiDừng ở làn đường cho phép ôtô đi tốc độ tối đa, chiếc xe 45 chỗ xoay ngang đè qua vạch xương cá để chuyển hướng ở lối ra Bắc Ninh.

Xe khách dừng giữa cao tốc vì đi quá lối ra Video: Hoàng Hùng

Tình huống giao thông: Trên đường dẫn vào cao tốc Nội Bài - Lào Cai, chiếc xe 45 chỗ dừng lại ở làn đường cho phép ôtô đi tốc độ tối đa là 80 km/h và từ từ xoay ngay đè qua vạch xương cá để chuyển hướng ở lối ra đi Bắc Ninh. Các phương tiện đang lưu thông bắt buộc phải dừng lại để tránh chiếc xe khách.

Kỹ năng lái xe: Việc xe khách dừng lại đột ngột trên cao tốc tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn cho những người trên xe và những phương tiện đang lưu thông tốc độ cao khác. Trường hợp đi quá lối ra, lái xe bắt buộc phải đi tiếp để ra ở lối ra tiếp theo, không được phép xoay ngang xe cản trở giao thông và đè qua vạch xương cá để truyển làn.

Vạch xương cá là vạch kẻ đường được sử dụng để giới hạn các phần mặt đường không sử dụng cho xe chạy mà sử dụng để kênh hóa các dòng giao thông trên đường. Khi tham gia giao thông trên các tuyến đường có các vạch này, người điều khiển phương tiện giao thông không được đè lên vạch. Nếu đè vạch, tài xế bị phạt lỗi không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường. Nghị định 168/2024 quy định xử phạt lái xe 400.000-600.000 đồng nếu đè vạch xương cá và có thể bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung nếu gây tai nạn hoặc vi phạm các lỗi khác.

Nguyên Vũ