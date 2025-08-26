Hàng loạt ôtô chết máy, chờ cứu hộ trên đường Hà Nội

Xe cứu hộ rẽ sóng, kéo theo một ôtô bị chết máy khi đi vào đường ngập, tại chung cư trên đường Lê Trọng Tấn, Hoài Đức. Ảnh: Lưu Quý

Sáng nay, toàn TP Hà Nội ngập gần 40 điểm, nhiều tuyến phố tê liệt, Công ty Thoát nước phải vận hành tối đa trạm bơm để hạ mực nước, giảm ùn tắc giao thông.