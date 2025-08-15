Hàng loạt người mất tiền vì mua túi Chanel, LV 'authentic' giá rẻ

TP HCMNguyễn Đức Quân dùng tài khoản Instagram "authentic.atluxe" đăng bán túi xách LV, Chanel, Gucci... giá rẻ, cam kết hàng chính hãng, lừa nhiều người đặt cọc mua.

Ngày 15/8, Phòng Cảnh sát hình sự TP HCM Công an TP HCM cho biết, bằng thủ đoạn này, Quân, 28 tuổi, đã lừa đảo hàng trăm người, chiếm đoạt hơn 6 tỷ đồng.

Nguyễn Đức Quân. Ảnh: Công an cung cấp

Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 8/2022, Quân sử dùng tài khoản Instagram "suu.authentic" và "authentic.atluxe", đăng nhiều hình ảnh bán túi xách hiệu Luis Vuitton, Chanel, Gucci, YSL... Anh ta cam kết hàng "chuẩn hãng", giá rẻ.

Khi có người mua, Quân yêu cầu chuyển tiền trước, sau đó chặn liên lạc để chiếm đoạt. Trong nhiều trường hợp khách chỉ chuyển cọc, Quân đặt các loại hàng dỏm, cho người giao rồi thu tiền. Nếu khách phát hiện hàng "nhái", anh ta sẽ cắt liên lạc, chiếm tiền cọc.

Cơ quan điều tra đề nghị nạn nhân của Quân liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM tại 160 Hoàng Văn Thụ, phường Đức Nhuận; hoặc liên hệ 0918.797.953 gặp điều tra viên Võ Hoàng Nam để trình báo.

Quốc Thắng